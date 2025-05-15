https://ria.ru/20250515/kursk-2017143707.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области днём в четверг, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:08:00+03:00

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2025-05-15T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Курской области днём в четверг, сообщили в региональном оперштабе. Ракетная опасность была повторно объявлена в четверг, в 15.41 мск. Первая ракетная опасность длилась 7 часов 41 минуту, её отменили в 15.07 мск. "Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины