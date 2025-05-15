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В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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14:36 15.05.2025 (обновлено: 15:15 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/krazha-2017108910.html
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей - РИА Новости, 15.05.2025
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей
Рюкзак с 2 миллионами рублей исчез у мужчины в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, подозреваемый в краже задержан, деньги он спрятал РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:36:00+03:00
2025-05-15T15:15:00+03:00
екатеринбург
пермский край
тюмень
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Рюкзак с 2 миллионами рублей исчез у мужчины в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, подозреваемый в краже задержан, деньги он спрятал в уборной вокзала, чтобы потом за ними вернуться, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. "Возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 44-летнего жителя Пермского края, который подозревается в хищении у местного жителя сумки с 2 миллионами рублей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель обратился в дежурную часть после того, как в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала в столице Урала при прохождении интроскопа у него загадочным образом пропал рюкзак. Внутри, со слов екатеринбуржца, находились наличные, приготовленные для покупки автомобиля в Тюмени, куда он и планировал отправиться на поезде. "Положив сумку на движущуюся ленту рентгенотелевизионной установки, мужчина не обнаружил ее на выходе из прибора, предположив, что ранец взял кто-то из посетителей вокзала… На записях видно, как проходивший перед потерпевшим через рамки металлодетектера гражданин берет с ленты свой рюкзак и сумку заявителя в придачу, с которой затем разгуливает по вокзалу, проходит по тоннелю на перрон, а потом заходит в туалет, откуда возвращается уже без чужого рюкзака", – рассказали в полиции. Позднее подозреваемый пояснял правоохранителям, что прибыл в столицу Урала из Тюменской области, где работает на вахте, и в ожидании поезда до малой родины распивал весь день алкоголь. Хищение чужого рюкзака, с его слов, совершил под воздействием спиртного, пояснить мотив своего поступка не смог, ограничившись кратким: "Бес попутал". "Злоумышленник прошел с ним в уборную, где и обнаружил, что чужой рюкзак набит пачками денег. Растерявшись и не зная, как распорядиться столь крупной суммой, гражданин не придумал ничего лучшего, как спрятать сумку в этом же туалете, повесив ее на крючок возле умывальника, и вернуться за ней позже", – уточнили в пресс-службе. За три часа, пока сумка находилась в уборной железнодорожного вокзала, никто к ней не притронулся, добавили в управлении, пропажу передали заявителю, сам фигурант находится под подпиской о невыезде по делу о краже в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html
https://ria.ru/20250404/podmoskove-2009301052.html
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екатеринбург, пермский край, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Екатеринбург, Пермский край, Тюмень, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей

Рюкзак с 2 млн руб украли у жителя Екатеринбурга и спрятали в уборной

© Управление на транспорте МВД России по УрФО/TelegramВ Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Управление на транспорте МВД России по УрФО/Telegram
В Екатеринбурге у мужчины украли рюкзак с двумя миллионами рублей
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Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Рюкзак с 2 миллионами рублей исчез у мужчины в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, подозреваемый в краже задержан, деньги он спрятал в уборной вокзала, чтобы потом за ними вернуться, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 44-летнего жителя Пермского края, который подозревается в хищении у местного жителя сумки с 2 миллионами рублей", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, индивидуальный предприниматель обратился в дежурную часть после того, как в досмотровом павильоне железнодорожного вокзала в столице Урала при прохождении интроскопа у него загадочным образом пропал рюкзак. Внутри, со слов екатеринбуржца, находились наличные, приготовленные для покупки автомобиля в Тюмени, куда он и планировал отправиться на поезде.
"Положив сумку на движущуюся ленту рентгенотелевизионной установки, мужчина не обнаружил ее на выходе из прибора, предположив, что ранец взял кто-то из посетителей вокзала… На записях видно, как проходивший перед потерпевшим через рамки металлодетектера гражданин берет с ленты свой рюкзак и сумку заявителя в придачу, с которой затем разгуливает по вокзалу, проходит по тоннелю на перрон, а потом заходит в туалет, откуда возвращается уже без чужого рюкзака", – рассказали в полиции.
Позднее подозреваемый пояснял правоохранителям, что прибыл в столицу Урала из Тюменской области, где работает на вахте, и в ожидании поезда до малой родины распивал весь день алкоголь. Хищение чужого рюкзака, с его слов, совершил под воздействием спиртного, пояснить мотив своего поступка не смог, ограничившись кратким: "Бес попутал".
"Злоумышленник прошел с ним в уборную, где и обнаружил, что чужой рюкзак набит пачками денег. Растерявшись и не зная, как распорядиться столь крупной суммой, гражданин не придумал ничего лучшего, как спрятать сумку в этом же туалете, повесив ее на крючок возле умывальника, и вернуться за ней позже", – уточнили в пресс-службе.
За три часа, пока сумка находилась в уборной железнодорожного вокзала, никто к ней не притронулся, добавили в управлении, пропажу передали заявителю, сам фигурант находится под подпиской о невыезде по делу о краже в особо крупном размере.
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ЕкатеринбургПермский крайТюменьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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