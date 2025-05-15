Рейтинг@Mail.ru
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/konstantinov-2017007692.html
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов - РИА Новости, 15.05.2025
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:19:00+03:00
2025-05-15T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир константинов
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_57cbc3e04b2ca9b760747e7b89187fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов. "Кроме русского человека этот конфликт мало кто может понять. Тем более западные страны с их английским снобизмом и имперскими взглядами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, отдельные европейские страны так называемой "коалиции желающих" спешат застолбить за собой право "раздербанить" Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России. "Меньше всего в этой ситуации Запад беспокоят гибнущие украинские войска, разрушенная страна без экономики. Нас все это заботит куда больше, поскольку, как ни крути, речь идет о не чужих для нас людях и об экономике", - сказал глава парламента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
https://ria.ru/20250508/krym-2015733412.html
https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29e3e7b0986d5699e69876259fd2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир константинов, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Константинов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов

Константинов: Западу сложно понять суть украинского конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов.
"Кроме русского человека этот конфликт мало кто может понять. Тем более западные страны с их английским снобизмом и имперскими взглядами", - сказал Константинов РИА Новости.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка
8 мая, 08:42
По его словам, отдельные европейские страны так называемой "коалиции желающих" спешат застолбить за собой право "раздербанить" Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России.
"Меньше всего в этой ситуации Запад беспокоят гибнущие украинские войска, разрушенная страна без экономики. Нас все это заботит куда больше, поскольку, как ни крути, речь идет о не чужих для нас людях и об экономике", - сказал глава парламента.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада
23 апреля, 02:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир КонстантиновВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала