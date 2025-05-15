https://ria.ru/20250515/konstantinov-2017007692.html

Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов

Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов - РИА Новости, 15.05.2025

Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских РИА Новости, 15.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов. "Кроме русского человека этот конфликт мало кто может понять. Тем более западные страны с их английским снобизмом и имперскими взглядами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, отдельные европейские страны так называемой "коалиции желающих" спешат застолбить за собой право "раздербанить" Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России. "Меньше всего в этой ситуации Запад беспокоят гибнущие украинские войска, разрушенная страна без экономики. Нас все это заботит куда больше, поскольку, как ни крути, речь идет о не чужих для нас людях и об экономике", - сказал глава парламента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.

https://ria.ru/20250508/krym-2015733412.html

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