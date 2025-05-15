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Княжевская: в Северном Тушине построят новый речной порт - РИА Новости, 15.05.2025
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09:20 15.05.2025
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Княжевская: в Северном Тушине построят новый речной порт
Княжевская: в Северном Тушине построят новый речной порт - РИА Новости, 15.05.2025
Княжевская: в Северном Тушине построят новый речной порт
В Москве внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства нового речного порта в районе Северное Тушино, сообщила глава... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:20:00+03:00
2025-05-15T09:20:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства нового речного порта в районе Северное Тушино, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе (земельный участок 77, Б1). Предполагается освоение 9,76 гектара территории, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тысячи квадратных метров. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.Как отмечается в сообщении, новый порт станет важным элементом столичной транспортной системы, расширив возможности перевозок по воде.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва

Княжевская: в Северном Тушине построят новый речной порт

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Москве внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства нового речного порта в районе Северное Тушино, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Речная транспортная инфраструктура появится на Ленинградском шоссе (земельный участок 77, Б1). Предполагается освоение 9,76 гектара территории, где возведут портовые сооружения общей площадью около 15,4 тысячи квадратных метров. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта площадью 500 квадратных метров", – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, новый порт станет важным элементом столичной транспортной системы, расширив возможности перевозок по воде.
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