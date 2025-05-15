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Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября - РИА Новости, 15.05.2025
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Белгородская область
 
11:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html
Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября
Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября - РИА Новости, 15.05.2025
Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября
Первый дорожный класс в Белгородской области заработает 1 сентября на базе образовательного центра "Моя школа" в Репном Белгородского района, здесь будут... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:25:00+03:00
2025-05-15T11:25:00+03:00
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Первый дорожный класс в Белгородской области заработает 1 сентября на базе образовательного центра "Моя школа" в Репном Белгородского района, здесь будут учиться около тысячи школьников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Создание нового учебного заведения Гладков обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. "Уже 1 сентября 2025 года за парты современного общеобразовательного учреждения сядет тысяча школьников", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Объект возведен по нацпроекту "Образование", который с этого года называется "Молодежь и дети", в формате концессионного соглашения совместно с ООО "Прошкола" госкорпорации "ВЭБ.РФ". Отмечается, что площадь школы – 23 тысячи квадратных метров. В ней созданы летние классы, теплицы, метеостанция, арт-пространство с амфитеатром и сценой, актовый зал на 600 мест, современная библиотека на двух этажах, столовая на 520 мест, универсальный зал с атриумом и пятиметровым живым деревом в центре. В образовательном учреждении сделали 25-метровый бассейн, оснащённый подъёмником для людей с ограниченными возможностями. Белгородский губернатор подчеркнул, что "Моя школа" должна стать лучшей в стране. Наряду с грамотно организованным пространством здесь будет выстроен и образовательный процесс. "Лучше нас школы никто не строит. Мы будем стараться, чтобы каждая следующая поражала взрослых и детей ещё больше", – отметил глава региона. Гладков и Новиков договорились о том, чтобы непосредственное участие в организации учебного процесса в новых классах принимали эксперты Федерального дорожного агентства, а также якорные предприятия области. "Будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в Белгородской области, привлекая молодёжь. С детских садов стараемся подготовить детей к профессиональной деятельности... У нас уже есть медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. С нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — сказал Гладков. "Именно дорожная отрасль проявляет наибольшую устойчивость на сегодняшний день. На наше подрастающее поколение возлагаются большие надежды. Поэтому качественное образование является приоритетом", – сказал руководитель Росавтодора. Поручение по созданию дорожных классов Гладков дал после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ им. В. Г. Шухова и Российским университетом транспорта в январе на конференции по дорожному строительству. Губернатор неоднократно отмечал, что белгородские дорожники, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжают выполнять свою работу. Регион остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20250429/shkoly-2014205697.html
https://ria.ru/20250430/predprijatija-2014293664.html
https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html
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белгородский район, вячеслав гладков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября

Гладков: первый дорожный класс заработает в Белгородской области 1 сентября

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Первый дорожный класс в Белгородской области заработает 1 сентября на базе образовательного центра "Моя школа" в Репном Белгородского района, здесь будут учиться около тысячи школьников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Создание нового учебного заведения Гладков обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым.
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"Уже 1 сентября 2025 года за парты современного общеобразовательного учреждения сядет тысяча школьников", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Объект возведен по нацпроекту "Образование", который с этого года называется "Молодежь и дети", в формате концессионного соглашения совместно с ООО "Прошкола" госкорпорации "ВЭБ.РФ".
Отмечается, что площадь школы – 23 тысячи квадратных метров. В ней созданы летние классы, теплицы, метеостанция, арт-пространство с амфитеатром и сценой, актовый зал на 600 мест, современная библиотека на двух этажах, столовая на 520 мест, универсальный зал с атриумом и пятиметровым живым деревом в центре. В образовательном учреждении сделали 25-метровый бассейн, оснащённый подъёмником для людей с ограниченными возможностями.
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Белгородский губернатор подчеркнул, что "Моя школа" должна стать лучшей в стране. Наряду с грамотно организованным пространством здесь будет выстроен и образовательный процесс. "Лучше нас школы никто не строит. Мы будем стараться, чтобы каждая следующая поражала взрослых и детей ещё больше", – отметил глава региона.
Гладков и Новиков договорились о том, чтобы непосредственное участие в организации учебного процесса в новых классах принимали эксперты Федерального дорожного агентства, а также якорные предприятия области.
"Будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в Белгородской области, привлекая молодёжь. С детских садов стараемся подготовить детей к профессиональной деятельности... У нас уже есть медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. С нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — сказал Гладков.
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"Именно дорожная отрасль проявляет наибольшую устойчивость на сегодняшний день. На наше подрастающее поколение возлагаются большие надежды. Поэтому качественное образование является приоритетом", – сказал руководитель Росавтодора.
Поручение по созданию дорожных классов Гладков дал после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ им. В. Г. Шухова и Российским университетом транспорта в январе на конференции по дорожному строительству.
Губернатор неоднократно отмечал, что белгородские дорожники, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжают выполнять свою работу. Регион остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры.
 
Белгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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