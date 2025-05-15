https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html

Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября

Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября - РИА Новости, 15.05.2025

Дорожные классы в Белгородской области откроются с 1 сентября

Первый дорожный класс в Белгородской области заработает 1 сентября на базе образовательного центра "Моя школа" в Репном Белгородского района, здесь будут... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:25:00+03:00

2025-05-15T11:25:00+03:00

2025-05-15T11:25:00+03:00

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Первый дорожный класс в Белгородской области заработает 1 сентября на базе образовательного центра "Моя школа" в Репном Белгородского района, здесь будут учиться около тысячи школьников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Создание нового учебного заведения Гладков обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. "Уже 1 сентября 2025 года за парты современного общеобразовательного учреждения сядет тысяча школьников", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Объект возведен по нацпроекту "Образование", который с этого года называется "Молодежь и дети", в формате концессионного соглашения совместно с ООО "Прошкола" госкорпорации "ВЭБ.РФ". Отмечается, что площадь школы – 23 тысячи квадратных метров. В ней созданы летние классы, теплицы, метеостанция, арт-пространство с амфитеатром и сценой, актовый зал на 600 мест, современная библиотека на двух этажах, столовая на 520 мест, универсальный зал с атриумом и пятиметровым живым деревом в центре. В образовательном учреждении сделали 25-метровый бассейн, оснащённый подъёмником для людей с ограниченными возможностями. Белгородский губернатор подчеркнул, что "Моя школа" должна стать лучшей в стране. Наряду с грамотно организованным пространством здесь будет выстроен и образовательный процесс. "Лучше нас школы никто не строит. Мы будем стараться, чтобы каждая следующая поражала взрослых и детей ещё больше", – отметил глава региона. Гладков и Новиков договорились о том, чтобы непосредственное участие в организации учебного процесса в новых классах принимали эксперты Федерального дорожного агентства, а также якорные предприятия области. "Будем и дальше развивать кадровый потенциал дорожного хозяйства в Белгородской области, привлекая молодёжь. С детских садов стараемся подготовить детей к профессиональной деятельности... У нас уже есть медицинские классы, агроклассы, формируем металлургические и педагогические классы. С нового учебного года откроем новые специализированные классы — дорожные", — сказал Гладков. "Именно дорожная отрасль проявляет наибольшую устойчивость на сегодняшний день. На наше подрастающее поколение возлагаются большие надежды. Поэтому качественное образование является приоритетом", – сказал руководитель Росавтодора. Поручение по созданию дорожных классов Гладков дал после подписания в Москве соглашения о сотрудничестве между БГТУ им. В. Г. Шухова и Российским университетом транспорта в январе на конференции по дорожному строительству. Губернатор неоднократно отмечал, что белгородские дорожники, несмотря на сложную оперативную обстановку, продолжают выполнять свою работу. Регион остаётся в числе лучших в стране по качеству дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20250429/shkoly-2014205697.html

https://ria.ru/20250430/predprijatija-2014293664.html

https://ria.ru/20250423/stroyka-2012905389.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородский район, вячеслав гладков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)