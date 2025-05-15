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В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
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19:14 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kishinev-2017197332.html
В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*
В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*
Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:14:00+03:00
2025-05-15T19:14:00+03:00
кишинев
молдавия
россия
ион чебан
лгбт*-сообщество
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил в четверг градоначальник Ион Чебан. &quot;На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*. Советники ПДС (правящей партии &quot;Действие и солидарность&quot; - ред.) в знак протеста покинули заседание&quot;, - написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания городского совета.Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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кишинев, молдавия, россия, ион чебан, лгбт*-сообщество
Кишинев, Молдавия, Россия, Ион Чебан, ЛГБТ*-сообщество
В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*

Мэр Кишинева Чебан: в городе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил в четверг градоначальник Ион Чебан.
«

"На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*. Советники ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) в знак протеста покинули заседание", - написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания городского совета.

Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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10 сентября 2024, 19:40
 
КишиневМолдавияРоссияИон ЧебанЛГБТ*-сообщество
 
 
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