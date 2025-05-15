https://ria.ru/20250515/kishinev-2017197332.html

В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*

В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025

В Кишиневе запретили марши, демонстрации и пропаганду ЛГБТ*

Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:14:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

кишинев

молдавия

россия

ион чебан

лгбт*-сообщество

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Городской совет Кишинева принял проект решения, которым запрещается проведение на территории молдавской столицы маршей, демонстраций и пропаганду ЛГБТ*, сообщил в четверг градоначальник Ион Чебан. "На территории Кишинева теперь запрещены марши, демонстрации и пропаганда ЛГБТ*. Советники ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) в знак протеста покинули заседание", - написал мэр столицы в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в среду заседания городского совета.Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20240910/dodon-1971930741.html

кишинев

молдавия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, молдавия, россия, ион чебан, лгбт*-сообщество