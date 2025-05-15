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В Киеве прошел митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
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15:32 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kiev-2017128363.html
В Киеве прошел митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ
В Киеве прошел митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
В Киеве прошел митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ
Митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации, сообщает украинское... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:32:00+03:00
2025-05-15T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации, сообщает украинское агентство УНИАН. "Под Киевской горадминистрацией прошел митинг с требованием повысить выплаты военным с инвалидностью и семьям погибших за счет преодоления коррупции… На митинге в том числе требовали уменьшить расходы на различные ремонты, реконструкции, новую брусчатку и бордюры на тротуарах. И перенаправить эти бюджетные средства на военные нужды и помощь ветеранам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале агентства. Отмечается, что протестующие также хотели привлечь внимание к коррупции во всех ветвях столичной власти. На опубликованных УНИАН фотографиях и видео несколько десятков человек. Они выкрикивают: "Позор", в руках у них плакаты с надписями: "Стоп коррупции", "Нет - предателям и коррупционерам во властных креслах". По информации агентства, мэр города Кличко к митингующим не вышел. В последнее время в столице Украины прошел ряд задержаний представителей киевской городской власти. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 6 февраля заявляла о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мэр Киева Виталий Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
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в мире, жкх, киев, украина, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Виталий Кличко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины
В Киеве прошел митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ

В Киеве прошел митинг с требованием повысить льготы бойцам ВСУ, снизив коррупцию

© УНИАНМитинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации
Митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© УНИАН
Митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Митинг с требованием увеличить выплаты ветеранам ВСУ, семьям погибших за счет преодоления коррупции прошел возле Киевской горадминистрации, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Под Киевской горадминистрацией прошел митинг с требованием повысить выплаты военным с инвалидностью и семьям погибших за счет преодоления коррупции… На митинге в том числе требовали уменьшить расходы на различные ремонты, реконструкции, новую брусчатку и бордюры на тротуарах. И перенаправить эти бюджетные средства на военные нужды и помощь ветеранам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegrаm-канале агентства.
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Отмечается, что протестующие также хотели привлечь внимание к коррупции во всех ветвях столичной власти. На опубликованных УНИАН фотографиях и видео несколько десятков человек. Они выкрикивают: "Позор", в руках у них плакаты с надписями: "Стоп коррупции", "Нет - предателям и коррупционерам во властных креслах". По информации агентства, мэр города Кличко к митингующим не вышел.
В последнее время в столице Украины прошел ряд задержаний представителей киевской городской власти. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 6 февраля заявляла о проведении операции по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в горсовете и горадминистрации Киева. Среди них, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), был заммэра Киева. По информации украинских СМИ речь идет Петре Олениче. По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, во время спецоперации правоохранители задержали семерых из десяти подозреваемых в незаконных сделках с землей в Киеве. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мэр Киева Виталий Кличко в конце января заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей. В октябре 2024 года Кличко заявлял, что многочисленные оперативные действия правоохранителей блокируют работу многих местных органов власти и коммунальных предприятий.
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В миреЖКХКиевУкраинаВиталий КличкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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