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Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
22:03 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/kazan-2017226414.html
Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани
Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани
На полях форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum" прошла двусторонняя встреча вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:03:00+03:00
2025-05-15T22:03:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
казань
рашид темрезов
марат хуснуллин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На полях форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum" прошла двусторонняя встреча вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На повестке встречи - реализация мероприятий по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесии, ход работ по объектам капитального строительства. В первую очередь, при посещении выставочной экспозиции Карачаево-Черкесии вице-премьер России ознакомился с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, а также широким ассортиментов товаров, которые производятся в республике. От Карачаево-Черкесии на выставке представлены товары, которые экспортируются в страны исламского мира. Стороны также обсудили реализацию мероприятий по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесии, ход работ по объектам капитального строительства. В ходе встречи стороны отдельно рассмотрели реализацию проекта первого в Карачаево-Черкесии аэропортового комплекса, обеспечения его транспортной доступности и строительства инженерных сетей. По итогам встречи глава КЧР выразил слова благодарности вице-премьеру за внимание, проявленное к выставочной экспозиции региона. "Карачаево-Черкесия является традиционным участником казанского форума. Безусловно, платформа форума стала эффективной площадкой для формирования и развития международных связей, в частности – со странами исламского мира. Экспозиция Карачаево-Черкесской Республики всегда актуальна и привлекает посетителей выставки форума. На стенде мы представляем продукцию наших производителей, знакомим посетителей с туристическим и инвестиционным потенциалом республики", - отметил Темрезов. Международный экономический форум России и стран организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в МВЦ "Казань Экспо" 13-18 мая.
https://ria.ru/20250326/krch-2007433527.html
https://ria.ru/20241213/temrezov-1989000711.html
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россия, казань, рашид темрезов, марат хуснуллин
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Казань, Рашид Темрезов, Марат Хуснуллин
Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани

Рашид Темрезов провел встречу с Хуснуллиным на полях форума в Казани

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На полях форума "Россия – Исламский мир: КаzanForum" прошла двусторонняя встреча вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
На повестке встречи - реализация мероприятий по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесии, ход работ по объектам капитального строительства.
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В первую очередь, при посещении выставочной экспозиции Карачаево-Черкесии вице-премьер России ознакомился с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, а также широким ассортиментов товаров, которые производятся в республике. От Карачаево-Черкесии на выставке представлены товары, которые экспортируются в страны исламского мира.
Стороны также обсудили реализацию мероприятий по совершенствованию дорожной и инженерной инфраструктуры Карачаево-Черкесии, ход работ по объектам капитального строительства.
В ходе встречи стороны отдельно рассмотрели реализацию проекта первого в Карачаево-Черкесии аэропортового комплекса, обеспечения его транспортной доступности и строительства инженерных сетей.
По итогам встречи глава КЧР выразил слова благодарности вице-премьеру за внимание, проявленное к выставочной экспозиции региона.
"Карачаево-Черкесия является традиционным участником казанского форума. Безусловно, платформа форума стала эффективной площадкой для формирования и развития международных связей, в частности – со странами исламского мира. Экспозиция Карачаево-Черкесской Республики всегда актуальна и привлекает посетителей выставки форума. На стенде мы представляем продукцию наших производителей, знакомим посетителей с туристическим и инвестиционным потенциалом республики", - отметил Темрезов.
Международный экономический форум России и стран организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в МВЦ "Казань Экспо" 13-18 мая.
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