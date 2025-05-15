https://ria.ru/20250515/gosgarantii-2017179448.html

Баланин обсудил с директорами ТФОМС реализацию программы госгарантий

Баланин обсудил с директорами ТФОМС реализацию программы госгарантий - РИА Новости, 15.05.2025

Баланин обсудил с директорами ТФОМС реализацию программы госгарантий

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Москве расширенное совещание Совета директоров... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:55:00+03:00

2025-05-15T17:55:00+03:00

2025-05-15T17:55:00+03:00

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

илья баланин

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин провел в Москве расширенное совещание Совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС), на котором обсудил итоги реализации программы госгарантий за I квартал текущего года, сообщает пресс-служба фонда. В совещании приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский, а также руководители всех территориальных фондов ОМС. Ключевой темой обсуждения стали итоги реализации программы госгарантий и территориальных программ ОМС за первый квартал текущего года. В ходе мероприятия также рассмотрели актуальные вопросы отрасли, включая контроль тарифных соглашений, эффективность использования средств ОМС и взаимодействие между региональными фондами для эффективного решения системных задач. "В текущем году в программу государственных гарантий было включено значительное количество нововведений. По итогам первого квартала мы проанализировали, как в регионах реализуются территориальные программы ОМС с учетом этих изменений. Несмотря на положительные моменты, выявлены определенные недостатки в реализации территориальных программ, требующие нашего скоординированного решения в ближайшее время", - подчеркнул председатель ФОМС. Отдельное внимание уделили анализу расходования бюджетных средств, сокращению просроченной кредиторской задолженности в медицинских организациях, а также повышению качества медицинской помощи. Также участники обсудили ряд практических аспектов работы системы ОМС, в том числе: организацию медицинской реабилитации в рамках обязательного страхования, методики экспертизы качества медпомощи, развитие выездных форм специализированной первичной помощи, поддержку медработников через программы софинансирования заработных плат. В программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 году увеличены расходы на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах. Увеличены объемы медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также расходы на наиболее дорогостоящие диагностические исследования. По сравнению с 2024 годом вырос средний норматив объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров. Предусмотрен также рост числа циклов ЭКО - на 13% больше, чем в текущем году. В 2,5 раза, по сравнению с 2024 годом, увеличен охват лечением больных с вирусным гепатитом С. Средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены более чем на 4% по сравнению с уровнем прошлого года. Для ветеранов боевых действий сохранен порядок внеочередного получения медицинской помощи.

https://ria.ru/20250321/foms-2006424820.html

https://ria.ru/20250513/meditsina-2016593355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, илья баланин, россия