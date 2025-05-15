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Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией - РИА Новости, 15.05.2025
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17:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/germanija-2017168962.html
Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией
Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией - РИА Новости, 15.05.2025
Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией
Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры, заявил в четверг глава МВД ФРГ Александр Добриндт. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:26:00+03:00
2025-05-15T17:26:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры, заявил в четверг глава МВД ФРГ Александр Добриндт. "Мы усилили контроль как с точки зрения кадрового обеспечения на границе, так и с точки зрения возможностей различных пограничных мер. Например, с использованием беспилотной техники, тепловизоров, а также вертолётов - для того, чтобы мы могли гибко проводить и перемещать выборочные проверки, быстро реагировать на действия группировок по незаконному ввозу мигрантов и оперативно принимать меры. Это даёт нам сейчас значительно больше шансов выявлять незаконных перевозчиков и пресекать нелегальную миграцию", - сказал Добриндт на пресс-конференции на пограничном пункте Киферсфельден. Трансляцию вел YouTube-канал BR24. По словам министра, Германия увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек. "Мы зафиксировали значительный рост числа отказов во въезде. Количество отказов увеличилось на 45%. В числовом выражении за последние семь дней было предотвращено 739 попыток незаконного въезда. Это на 45% больше по сравнению с аналогичной неделей ранее, когда было зафиксировано 511 отказов. На этой неделе было подано 51 прошение о предоставлении убежища, 32 из них были отклонены", - добавил Добриндт. В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией.
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в мире, германия, александр добриндт
В мире, Германия, Александр Добриндт
Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией

Глава МВД Добриндт: с мигрантами будут бороться дроны, вертолеты и тепловизоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры, заявил в четверг глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
«
"Мы усилили контроль как с точки зрения кадрового обеспечения на границе, так и с точки зрения возможностей различных пограничных мер. Например, с использованием беспилотной техники, тепловизоров, а также вертолётов - для того, чтобы мы могли гибко проводить и перемещать выборочные проверки, быстро реагировать на действия группировок по незаконному ввозу мигрантов и оперативно принимать меры. Это даёт нам сейчас значительно больше шансов выявлять незаконных перевозчиков и пресекать нелегальную миграцию", - сказал Добриндт на пресс-конференции на пограничном пункте Киферсфельден. Трансляцию вел YouTube-канал BR24.
По словам министра, Германия увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек.
"Мы зафиксировали значительный рост числа отказов во въезде. Количество отказов увеличилось на 45%. В числовом выражении за последние семь дней было предотвращено 739 попыток незаконного въезда. Это на 45% больше по сравнению с аналогичной неделей ранее, когда было зафиксировано 511 отказов. На этой неделе было подано 51 прошение о предоставлении убежища, 32 из них были отклонены", - добавил Добриндт.
В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией.
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В миреГерманияАлександр Добриндт
 
 
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