Германия привлекла беспилотники для борьбы с нелегальной миграцией
Глава МВД Добриндт: с мигрантами будут бороться дроны, вертолеты и тепловизоры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры, заявил в четверг глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
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"Мы усилили контроль как с точки зрения кадрового обеспечения на границе, так и с точки зрения возможностей различных пограничных мер. Например, с использованием беспилотной техники, тепловизоров, а также вертолётов - для того, чтобы мы могли гибко проводить и перемещать выборочные проверки, быстро реагировать на действия группировок по незаконному ввозу мигрантов и оперативно принимать меры. Это даёт нам сейчас значительно больше шансов выявлять незаконных перевозчиков и пресекать нелегальную миграцию", - сказал Добриндт на пресс-конференции на пограничном пункте Киферсфельден. Трансляцию вел YouTube-канал BR24.
По словам министра, Германия увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек.
"Мы зафиксировали значительный рост числа отказов во въезде. Количество отказов увеличилось на 45%. В числовом выражении за последние семь дней было предотвращено 739 попыток незаконного въезда. Это на 45% больше по сравнению с аналогичной неделей ранее, когда было зафиксировано 511 отказов. На этой неделе было подано 51 прошение о предоставлении убежища, 32 из них были отклонены", - добавил Добриндт.
В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией.
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