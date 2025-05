https://ria.ru/20250515/genprokuratura-2017190871.html

Эстонская организация, связанная с ЛГБТ*, признана нежелательной в России

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России эстонской организации деятельность Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity**, поддерживающую ЛГБТ-сообщества*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой РФ признана нежелательной деятельность Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity**, Эстонская Республика… Организация публикует информацию в защиту прав участников ЛГБТ-движения*, осуждая решение Верховного суда РФ о признании ЛГТБ-движения* экстремистской организацией, не поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола", - говорится в сообщении. Уточняется, что коалиция была зарегистрирована в Эстонии в 2013 году как некоммерческое объединение, расположена в Таллине. Деятельность ориентирована на русскоязычное население Восточной Европы и Центральной Азии. В ее состав входят около 97 юридических и физических лиц более чем из 20 стран мира. По данным Генпрокуратуры, участники пропагандируют антироссийские взгляды, проводят мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывают западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям. Кроме того, коалиция сотрудничает с организациями, деятельность которых также признана нежелательной на территории нашей страны, оказывает поддержку группам и движениям, которые популяризируют идеи ЛГБТ*, отмечается в релизе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России** Деятельность организации признана нежелательной в России

