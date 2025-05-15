https://ria.ru/20250515/frantsiya-2017225922.html

Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего ЕС, пишут СМИ

Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2025

Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего ЕС, пишут СМИ

Французского ядерного арсенала не хватит для защиты всего Европейского союза, несмотря на заявления Парижа о готовности предоставить свои силы сдерживания для... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:00:00+03:00

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франция

россия

париж

эммануэль макрон

дмитрий песков

фридрих мерц

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ПАРИЖ, 15 мая – РИА Новости. Французского ядерного арсенала не хватит для защиты всего Европейского союза, несмотря на заявления Парижа о готовности предоставить свои силы сдерживания для защиты ЕС, пишет издание Figaro. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что распространение ядерного оружия на Европейском континенте не добавит ему безопасности, предсказуемости и стабильности. "Запас в 290 ядерных боеголовок может оказаться недостаточным в контексте сдерживания, распространяющегося на европейские интересы", - пишет Figaro. Согласно публикации издания, речь может также идти о размещении ядерных бомб на базах европейских партнеров, аналогично системе сдерживания, созданной США в рамках НАТО. По мнению экспертов, во Франции, единственной ядерной державе ЕС, концепция "строгой достаточности" ядерного арсенала в национальном масштабе должна быть пересмотрена в новых реалиях. "Европе следует разработать новую стратегию своей безопасности. Франции и Великобритании следует постепенно расширить свои стратегические арсеналы", — считает Хизер Уильямс, директор проекта по ядерным проблемам в американском аналитическом центре CSIS (организация признана нежелательной в РФ). Она напомнила, что с 2021 года Лондон принял решение прервать процесс сокращения числа боеголовок, увеличивая их количество с 225 до 260. "Если речь идет об открытии складов (на других европейских базах - ред.), то это должно повлечь за собой увеличение запасов", - заявил изданию специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе. Ранее президент Франции сообщил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе Люксей на границе с ФРГ в 2035 году. Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. По его словам, это "ответ на призыв" нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Пресс-секретарь президента РФ назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250305/makron-2003302669.html

https://ria.ru/20250514/peskov-2016855252.html

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франция, россия, париж, эммануэль макрон, дмитрий песков, фридрих мерц, нато, евросоюз, rafale, в мире