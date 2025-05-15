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Международный форум по офтальмогеронтологии открылся в Москве

Международный форум по офтальмогеронтологии открылся в Москве - РИА Новости, 15.05.2025

Международный форум по офтальмогеронтологии открылся в Москве

V Международный научно-образовательный форум "Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем", посвященный вопросам возрастных заболеваний глаз, открылся... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:00:00+03:00

2025-05-15T22:00:00+03:00

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общество

россия

валерий фальков

москва

египет

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. V Международный научно-образовательный форум "Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем", посвященный вопросам возрастных заболеваний глаз, открылся в четверг в Москве, сообщают организаторы.Для обмена международным опытом и разработки стратегий сохранения зрения у пожилых пациентов на форуме собрались специалисты из Израиля, Бразилии, Индии, Египта, Греции, Алжира, Италии, Великобритании, Франции, Казахстана, ОАЭ, Армении и Омана. Среди ключевых тем – современные методы диагностики и лечения наиболее распространенных глазных заболеваний у людей пожилого возраста, а также новаторские хирургические методики.Нынешний форум стал ответом на вызовы, обозначенные в указе президента России о национальных целях развития: совершенствование медицины для старшего поколения, продление активного долголетия и создание комфортных условий лечения."В нашей большой дружной семье несколько сотен научных институтов, в числе которых известный и заслуженный научно-исследовательский институт глазных болезней имени М.М. Краснова. Хочу поблагодарить всех гостей, прибывших из разных регионов России и из-за рубежа. Мы глубоко убеждены, что наука интернациональна и сегодняшний форум – еще один хороший стимул обменяться прогрессивным опытом, наметить совместные новые проекты, привлечь молодежь в медицинскую науку", – отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.Он также рассказал, что последовательно увеличивается спектр инструментов государственной поддержки, в том числе медицинской науки. Так, в 2025 году стартовал новый национальный проект "Новые технологии сбережения здоровья", в рамках которого Минобрнауки России администрирует два федпроекта – "Биомедицинские и когнитивные технологии будущего" и "Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечения активного долголетия".За два дня форума участники обсудят внедрение цифровых технологий в офтальмологию, в том числе необходимость использования искусственного интеллекта. Кроме того, они получат знания и навыки для разработки персонализированных подходов к лечению на основе международных клинических рекомендаций и смогут ознакомиться с опытом разных стран в адаптации систем здравоохранения к потребностям стареющего населения."У нас будут очень интересные направления, касающиеся искусственного интеллекта и элементов персонализированной медицины, где сейчас уже наш институт является пионером в этом направлении. Мы уже ввели искусственный интеллект в диагностику, мониторинг и лечение заболеваний сетчатки. Сейчас благодаря компонентам искусственного интеллекта уже мы можем точно поставить диагноз, и не только", – рассказал директор ФГБНУ "НИИГБ им. М. М. Краснова", доктор медицинских наук, профессор Юсеф Юсеф, его слова привели организаторы.Профессор подчеркнул, что институт глазных болезней им. Краснова занимает лидирующие позиции по лечению заболеваний сетчатки, сюда приходят более 24 тысяч пациентов в год. Кроме того, в институте впервые в России был организован Центр компетенций по антиангиогенной терапии, благодаря чему здесь не только лечат больных и занимаются наукой, но и обучают специалистов, которые приезжают со всей России.В рамках форума проходят интерактивные семинары с разбором сложных клинических случаев, презентации нового оборудования и мастер-классы от мировых экспертов, которые помогут врачам внедрять передовые практики в повседневную работу.Кроме того, впервые в Москве в ходе секции "Живая хирургия" пройдет операция с использованием дистанционного управления эксимерного лазера: хирург из Египта и российский специалист из НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова проведут хирургическое вмешательство, в то время как пациент будет находиться в Италии.Форум проходит при поддержке Минздрава РФ, Международного общества по кератоконусу и ведущих медицинских вузов страны.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, валерий фальков, москва, египет