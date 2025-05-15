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ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/flot-2017074408.html
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря - РИА Новости, 15.05.2025
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря
Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240816/katera-1966565939.html
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черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

Минобороны: ЧФ уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкОдин из кораблей Черноморского флота ВМФ России
Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / В. Киселев
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Один из кораблей Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сводке министерства.
Кадры уничтожения российскими вертолетами безэкипажных катеров ВМС Украины у берегов Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море
16 августа 2024, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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