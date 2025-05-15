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СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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09:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/evropa-2017038664.html
СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине
СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине
В Европе не считают, что принятых в отношении России санкций достаточно, чтобы повлиять на ход конфликта с Украиной, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:53:00+03:00
2025-05-15T09:53:00+03:00
россия
сша
европа
владимир путин
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Европе не считают, что принятых в отношении России санкций достаточно, чтобы повлиять на ход конфликта с Украиной, сообщает газета Guardian. Ранее агентство Блумберг передавало, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. "ЕС подготовил 17-й раунд санкций против России..., но европейские дипломаты полагают, что действительность такова, что только пакет санкций Грэма может ослабить российскую экономику настолько, чтобы повлиять на состояние конфликта", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Грэм прибыл в Турцию и, как ожидается, обсудит свои планы по санкциям с европейскими лидерами, которые приехали туда на встречу НАТО. Впрочем, подчеркивает издание, осуществление предложения сенатора может привести к тому, что США снова вернутся к войне пошлин с КНР и Индией, некоторые европейские страны также столкнутся с негативными последствиями этих санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250514/italiya-2016993586.html
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россия, сша, европа, владимир путин, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
СМИ: в Европе не считают, что санкции против России помогут Украине

Guardian: санкции против России не смогут повлиять на ход конфликта с Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В Европе не считают, что принятых в отношении России санкций достаточно, чтобы повлиять на ход конфликта с Украиной, сообщает газета Guardian.
Ранее агентство Блумберг передавало, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
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В Италии осудили новые антироссийские санкции перед переговорами в Стамбуле
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"ЕС подготовил 17-й раунд санкций против России..., но европейские дипломаты полагают, что действительность такова, что только пакет санкций Грэма может ослабить российскую экономику настолько, чтобы повлиять на состояние конфликта", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Грэм прибыл в Турцию и, как ожидается, обсудит свои планы по санкциям с европейскими лидерами, которые приехали туда на встречу НАТО.
Впрочем, подчеркивает издание, осуществление предложения сенатора может привести к тому, что США снова вернутся к войне пошлин с КНР и Индией, некоторые европейские страны также столкнутся с негативными последствиями этих санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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