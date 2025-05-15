В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов
В Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов
© Челябинский Следком/TelegramВ Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов
В Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало более 130 человек, сообщает региональное управление СК РФ.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины ДТП, а также не информировали пользователей транспорта о факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.
В результате этого, подчеркнули в следственном управлении СК РФ по региону, с 1 января 2024 по 14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых электросамокатов пострадало более 130 человек.
В настоящее время изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств.