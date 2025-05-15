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В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов - РИА Новости, 15.05.2025
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17:22 15.05.2025 (обновлено: 17:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/elektrosamokaty-2017167955.html
В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов
В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов - РИА Новости, 15.05.2025
В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов
Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:22:00+03:00
2025-05-15T17:41:00+03:00
челябинская область
электросамокат
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало более 130 человек, сообщает региональное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Уточняется, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины ДТП, а также не информировали пользователей транспорта о факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.В результате этого, подчеркнули в следственном управлении СК РФ по региону, с 1 января 2024 по 14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых электросамокатов пострадало более 130 человек.В настоящее время изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств.
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челябинская область
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челябинская область, электросамокат, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Челябинская область, электросамокат, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов

В Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов

© Челябинский Следком/TelegramВ Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов
В Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Челябинский Следком/Telegram
В Челябинской области возбудили дело о некачественном прокате электросамокатов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало более 130 человек, сообщает региональное управление СК РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины ДТП, а также не информировали пользователей транспорта о факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.
В результате этого, подчеркнули в следственном управлении СК РФ по региону, с 1 января 2024 по 14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых электросамокатов пострадало более 130 человек.
В настоящее время изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств.
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Челябинская областьэлектросамокатПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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