https://ria.ru/20250515/elektrosamokaty-2017167955.html

В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов

В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов - РИА Новости, 15.05.2025

В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов

Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:22:00+03:00

2025-05-15T17:22:00+03:00

2025-05-15T17:41:00+03:00

челябинская область

электросамокат

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело о предоставлении услуг ненадлежащего качества при прокате электросамокатов возбуждено в Челябинской области, где с января 2024 года пострадало более 130 человек, сообщает региональное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.Уточняется, что руководство коммерческих организаций, которые предоставляли услуги проката электросамокатов на территории Челябинской области, не обеспечили надлежащие условия для их эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины ДТП, а также не информировали пользователей транспорта о факторах опасности, включая правила и условия эффективного и безопасного его использования.В результате этого, подчеркнули в следственном управлении СК РФ по региону, с 1 января 2024 по 14 мая 2025 года в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием арендуемых электросамокатов пострадало более 130 человек.В настоящее время изъято более 1,5 тысяч электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств.

https://ria.ru/20250512/samokaty-2016400540.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинская область, электросамокат, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия