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РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток - РИА Новости, 15.05.2025
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17:39 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html
РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток
РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток - РИА Новости, 15.05.2025
РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток
Ближневосточные государства заинтересованы в привлечении потоков российской продукции АПК через инфраструктуру на своей территории для ее дальнейших поставок в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:39:00+03:00
2025-05-15T17:39:00+03:00
африка
экономика
ближний восток
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ближневосточные государства заинтересованы в привлечении потоков российской продукции АПК через инфраструктуру на своей территории для ее дальнейших поставок в Африку, рассказал на полях ХVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде."Значительная доля экспорта российского зерна проходит через страны Ближнего Востока транзитом на пути в Африку, ввиду чего отдельные страны региона демонстрируют заинтересованность в совместных с Россией проектах по формированию инфраструктуры для дальнейшей продажи зерна в страны Африки, где в российской продукции крайне заинтересованы. Разумеется, мы можем предложить партнерам не только зерно, но и другую готовую пищевую продукцию", – сказал Али–Заде.По его словам, государственная поддержка, включая страхование, кредитование и широкий спектр нефинансовых мер, которые предлагает Группа РЭЦ, значительно облегчает выход отечественных компаний на внешние рынки."Один из инструментов продвижения пищевой продукции – это участие в регулярно проходящей в ОАЭ всемирно известной выставке Gulfood. Группа РЭЦ организует на ней коллективный стенд Made in Russia. Для российских производителей это событие с высокой эффективностью, ведь большое количество сельхозтрейдеров и дистрибьюторов, включая тех, кто работает на африканских рынках, находится в странах Персидского залива, в основном именно в ОАЭ. Поэтому развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Африку идет неразрывно с развитием отношений с государствами Ближнего Востока", – добавил Али–Заде.В этих условиях Группа РЭЦ оказывает всестороннюю помощь экспортерам. Среди наиболее востребованных мер поддержки для поставщиков товаров АПК Исрафил Али–Заде назвал компенсацию затрат на транспортировку продукции за границу. "Кроме того, компании заинтересованы в участии в бизнес-миссиях, в выставках в рамках коллективного стенда Made in Russia, а также в размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за границей. Кроме того, мы проводим большую работу по линии признания российских систем сертификации халяльной продукции в странах Организации исламского сотрудничества", – отметил он.Все эти меры поддержки экспортеры продукции АПК могут получить на платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250515/rets-2017164534.html
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африка
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африка, экономика, ближний восток, оаэ, российский экспортный центр (рэц)
Африка, Экономика, Ближний Восток, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ рассказал о возможностях экспорта продукции АПК через Ближний Восток

РЭЦ рассказал об экспорте продукции АПК через Ближний Восток в Африку

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкСессия "Перспективы сотрудничества в сфере АПК в странах ОИС"
Сессия Перспективы сотрудничества в сфере АПК в странах ОИС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ближневосточные государства заинтересованы в привлечении потоков российской продукции АПК через инфраструктуру на своей территории для ее дальнейших поставок в Африку, рассказал на полях ХVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде.
"Значительная доля экспорта российского зерна проходит через страны Ближнего Востока транзитом на пути в Африку, ввиду чего отдельные страны региона демонстрируют заинтересованность в совместных с Россией проектах по формированию инфраструктуры для дальнейшей продажи зерна в страны Африки, где в российской продукции крайне заинтересованы. Разумеется, мы можем предложить партнерам не только зерно, но и другую готовую пищевую продукцию", – сказал Али–Заде.
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По его словам, государственная поддержка, включая страхование, кредитование и широкий спектр нефинансовых мер, которые предлагает Группа РЭЦ, значительно облегчает выход отечественных компаний на внешние рынки.
"Один из инструментов продвижения пищевой продукции – это участие в регулярно проходящей в ОАЭ всемирно известной выставке Gulfood. Группа РЭЦ организует на ней коллективный стенд Made in Russia. Для российских производителей это событие с высокой эффективностью, ведь большое количество сельхозтрейдеров и дистрибьюторов, включая тех, кто работает на африканских рынках, находится в странах Персидского залива, в основном именно в ОАЭ. Поэтому развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Африку идет неразрывно с развитием отношений с государствами Ближнего Востока", – добавил Али–Заде.
В этих условиях Группа РЭЦ оказывает всестороннюю помощь экспортерам. Среди наиболее востребованных мер поддержки для поставщиков товаров АПК Исрафил Али–Заде назвал компенсацию затрат на транспортировку продукции за границу. "Кроме того, компании заинтересованы в участии в бизнес-миссиях, в выставках в рамках коллективного стенда Made in Russia, а также в размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за границей. Кроме того, мы проводим большую работу по линии признания российских систем сертификации халяльной продукции в странах Организации исламского сотрудничества", – отметил он.
Все эти меры поддержки экспортеры продукции АПК могут получить на платформе "Мой экспорт".
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки АО РЭЦ Исрафил Али-Заде во время сессии Особенности выхода российских предприятий на рынок стран Арабского залива на XVI Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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АфрикаЭкономикаБлижний ВостокОАЭРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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