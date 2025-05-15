https://ria.ru/20250515/efimov-2017077889.html

Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ

Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ - РИА Новости, 15.05.2025

Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ

Современное деловое пространство появится в Москве недалеко от Восточного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:12:00+03:00

2025-05-15T14:12:00+03:00

2025-05-15T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Современное деловое пространство появится в Москве недалеко от Восточного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что на востоке города реорганизуют два участка. Их общая площадь составляет 6,86 гектара. Участки вошли в один проект КРТ."Здесь планируется создать современное деловое пространство. Инвестиции в развитие площадок составят 13,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 565,3 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на участках построят общественно-деловой и досуговый центры с паркингами.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что также на территории появится улица местного значения - от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца.В состав делового пространства войдут магазины, кафе, рестораны, отделения банков, фитнес-центр, уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250515/efimov-2016958601.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы