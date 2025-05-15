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Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ - РИА Новости, 15.05.2025
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14:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/efimov-2017077889.html
Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ
Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ - РИА Новости, 15.05.2025
Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ
Современное деловое пространство появится в Москве недалеко от Восточного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:12:00+03:00
2025-05-15T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Современное деловое пространство появится в Москве недалеко от Восточного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что на востоке города реорганизуют два участка. Их общая площадь составляет 6,86 гектара. Участки вошли в один проект КРТ."Здесь планируется создать современное деловое пространство. Инвестиции в развитие площадок составят 13,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 565,3 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что на участках построят общественно-деловой и досуговый центры с паркингами.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что также на территории появится улица местного значения - от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца.В состав делового пространства войдут магазины, кафе, рестораны, отделения банков, фитнес-центр, уточняется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250515/efimov-2016958601.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: деловое пространство появится у Восточного вокзала в рамках КРТ

Ефимов: деловое пространство построят у Восточного вокзала в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Современное деловое пространство появится в Москве недалеко от Восточного вокзала в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на востоке города реорганизуют два участка. Их общая площадь составляет 6,86 гектара. Участки вошли в один проект КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"Здесь планируется создать современное деловое пространство. Инвестиции в развитие площадок составят 13,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 565,3 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на участках построят общественно-деловой и досуговый центры с паркингами.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что также на территории появится улица местного значения - от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца.
В состав делового пространства войдут магазины, кафе, рестораны, отделения банков, фитнес-центр, уточняется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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