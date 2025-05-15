https://ria.ru/20250515/efimov-2016958601.html

Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк

Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк - РИА Новости, 15.05.2025

Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк

Технопарк для исследований в области экологии начали строить на территории инноцентра "Сколково" на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:12:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Технопарк для исследований в области экологии начали строить на территории инноцентра "Сколково" на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что пятиэтажное здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров построят на улице Эйнштейна. Там разместятся научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории. Также запроектированы выставочные пространства, конференц-залы, переговорные комнаты."Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами. Для этого в здании сформируют мощную техническую базу, благодаря которой научные сотрудники смогут быстро тестировать и совершенствовать свои разработки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На крыше технопарка будет терраса с зелеными насаждениями, территорию рядом с ним обустроят в стиле японского сада, указывается в сообщении.В нем уточняется, что девелопер проекта - группа Helyx – планирует завершить строительство технопарка в 2027 году.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".

https://ria.ru/20250514/efimov-2016850470.html

https://ria.ru/20250514/moskva-2016784803.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы