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Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк - РИА Новости, 15.05.2025
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11:12 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/efimov-2016958601.html
Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк
Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк - РИА Новости, 15.05.2025
Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк
Технопарк для исследований в области экологии начали строить на территории инноцентра "Сколково" на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 15.05.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Технопарк для исследований в области экологии начали строить на территории инноцентра "Сколково" на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что пятиэтажное здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров построят на улице Эйнштейна. Там разместятся научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории. Также запроектированы выставочные пространства, конференц-залы, переговорные комнаты."Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами. Для этого в здании сформируют мощную техническую базу, благодаря которой научные сотрудники смогут быстро тестировать и совершенствовать свои разработки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На крыше технопарка будет терраса с зелеными насаждениями, территорию рядом с ним обустроят в стиле японского сада, указывается в сообщении.В нем уточняется, что девелопер проекта - группа Helyx – планирует завершить строительство технопарка в 2027 году.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".
https://ria.ru/20250514/efimov-2016850470.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк

Ефимов: в инноцентре "Сколково" начали строить технопарк для экоисследований

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Технопарк для исследований в области экологии начали строить на территории инноцентра "Сколково" на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что пятиэтажное здание площадью более 7,3 тысячи квадратных метров построят на улице Эйнштейна. Там разместятся научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории. Также запроектированы выставочные пространства, конференц-залы, переговорные комнаты.
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"Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами. Для этого в здании сформируют мощную техническую базу, благодаря которой научные сотрудники смогут быстро тестировать и совершенствовать свои разработки", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На крыше технопарка будет терраса с зелеными насаждениями, территорию рядом с ним обустроят в стиле японского сада, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что девелопер проекта - группа Helyx – планирует завершить строительство технопарка в 2027 году.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".
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