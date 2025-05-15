https://ria.ru/20250515/drony-2017113704.html

Российские дроны уничтожили три украинские "Бабы-яги" в Харьковской области

Российские дроны уничтожили три украинские "Бабы-яги" в Харьковской области - РИА Новости, 15.05.2025

Российские дроны уничтожили три украинские "Бабы-яги" в Харьковской области

Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений группировки "Запад" с применением FPV-дронов тараном в воздухе уничтожили три ударных беспилотника... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:50:00+03:00

2025-05-15T14:50:00+03:00

2025-05-15T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Расчеты воздушного прикрытия штурмовых подразделений группировки "Запад" с применением FPV-дронов тараном в воздухе уничтожили три ударных беспилотника "Баба-Яга" ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля, на которых операторы дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии тараном уничтожили три украинских "Бабы-Яги". "Расчеты боевых беспилотников, взаимодействуя с подразделениями радиоэлектронной борьбы, постами воздушного наблюдения, круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов", - отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире