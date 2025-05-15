https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017177072.html
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:51:00+03:00
2025-05-15T17:51:00+03:00
2025-05-15T19:11:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее помощник президента России Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Делегация России покидает генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского
Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-15T17:51
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, украина, россия, в мире
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Украина, Россия, В мире
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского