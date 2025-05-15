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Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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17:51 15.05.2025 (обновлено: 19:11 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017177072.html
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
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2025-05-15T19:11:00+03:00
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
украина
россия
в мире
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее помощник президента России Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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60
353
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Делегация России покидает генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского
Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского, передает корреспондент РИА Новости
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, украина, россия, в мире
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Украина, Россия, В мире
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле

Делегация РФ покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИ
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украинская делегация прибудет в Стамбул в пятницу, заявил Зеленский
Вчера, 18:17
 
СтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийУкраинаРоссияВ мире
 
 
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