https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017177072.html

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле

Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

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стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее помощник президента России Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017186606.html

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Делегация России покидает генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-15T17:51 true PT0M11S

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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, украина, россия, в мире