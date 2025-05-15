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Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле, где ожидается заявление главы делегации, помощника президента России Владимира Мединского, передает РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:24:00+03:00
2025-05-15T17:24:00+03:00
2025-05-15T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле, где ожидается заявление главы делегации, помощника президента России Владимира Мединского, передает корреспондент РИА Новости.На переданном им видео несколько автомобилей заезжают на территорию генконсульства,Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов сообщил РИА Новости, что Мединский в 17.30 мск сделает заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ.Перед этим Мединский сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах, отметил он.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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Прибытие российской делегации в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле, где будет сделано заявление Мединского, передает корреспондент РИА Новости.
Прямую трансляцию выступления главы российской делегации покажем в нашем канале, начало ожидается в 17.30.
2025-05-15T17:24
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Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Михаил Галузин, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Мединский сделает заявление из российского генконсульства в Стамбуле