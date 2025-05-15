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Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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17:24 15.05.2025 (обновлено: 17:38 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017168513.html
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле, где ожидается заявление главы делегации, помощника президента России Владимира Мединского, передает РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:24:00+03:00
2025-05-15T17:38:00+03:00
стамбул
россия
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
михаил галузин
украина
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле, где ожидается заявление главы делегации, помощника президента России Владимира Мединского, передает корреспондент РИА Новости.На переданном им видео несколько автомобилей заезжают на территорию генконсульства,Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов сообщил РИА Новости, что Мединский в 17.30 мск сделает заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ.Перед этим Мединский сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах, отметил он.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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96
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353
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353
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Прибытие российской делегации в генконсульство в Стамбуле
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле, где будет сделано заявление Мединского, передает корреспондент РИА Новости. Прямую трансляцию выступления главы российской делегации покажем в нашем канале, начало ожидается в 17.30.
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стамбул, россия, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, михаил галузин, украина, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Михаил Галузин, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган
Российская делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле

Мединский сделает заявление из российского генконсульства в Стамбуле

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация прибыла в генконсульство РФ в Стамбуле, где ожидается заявление главы делегации, помощника президента России Владимира Мединского, передает корреспондент РИА Новости.
На переданном им видео несколько автомобилей заезжают на территорию генконсульства,
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов сообщил РИА Новости, что Мединский в 17.30 мск сделает заявление в Стамбуле для всех заинтересованных СМИ.
Перед этим Мединский сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что делегация России сохраняет рабочий настрой перед переговорами. Российская сторона готова обсуждать возможные компромиссы на переговорах, отметил он.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
СтамбулРоссияВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Михаил ГалузинУкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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