https://ria.ru/20250515/delegatsija-2017239831.html
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Российская делегация покинула генеральное консульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ, передает... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:44:00+03:00
2025-05-15T23:44:00+03:00
2025-05-15T23:44:00+03:00
россия
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация покинула генеральное консульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль с членами российской делегации в Стамбуле уехал с территории генконсульства. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле
Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского