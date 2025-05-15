https://ria.ru/20250515/delegatsija-2017239831.html

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Российская делегация покинула генконсульство в Стамбуле

Российская делегация покинула генеральное консульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ, передает... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:44:00+03:00

2025-05-15T23:44:00+03:00

2025-05-15T23:44:00+03:00

россия

стамбул

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация покинула генеральное консульство России в Стамбуле после заявления помощника президента РФ Владимира Мединского для СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль с членами российской делегации в Стамбуле уехал с территории генконсульства. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017236721.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025