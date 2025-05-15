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Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
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18:09 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/delegatsija-2017183746.html
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:09:00+03:00
2025-05-15T18:09:00+03:00
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украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ждем", - сказал он, отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул
Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной

Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ждем", - сказал он, отвечая на вопрос, когда состоятся переговоры.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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