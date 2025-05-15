https://ria.ru/20250515/chita-2017075809.html

В Чите возбудили дело из-за хищения имущества при гособоронзаказе

В Чите возбудили дело из-за хищения имущества при гособоронзаказе - РИА Новости, 15.05.2025

В Чите возбудили дело из-за хищения имущества при гособоронзаказе

Уголовное дело возбуждено против гендиректора фирмы из Читы, похитившего имущество на 22 миллиона рублей в рамках гособорозаказа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:20:00+03:00

2025-05-15T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против гендиректора фирмы из Читы, похитившего имущество на 22 миллиона рублей в рамках гособорозаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с августа по октябрь 2024 года Валеев при выполнении гособоронзаказа похитил государственное имущество на сумму свыше 22 миллиона рублей. На его имущество наложен арест на более чем девять миллионов рублей для обеспечения возможного штрафа и взысканий, добавили в СК, уточнив, что расследование находится на контроле Главного военного следственного управления.

https://ria.ru/20250514/kazan-2016875672.html

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происшествия, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление