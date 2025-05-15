https://ria.ru/20250515/chinovnik-2017080493.html

Источник: в Стамбул прибыли американские чиновники

Источник: в Стамбул прибыли американские чиновники - РИА Новости, 15.05.2025

Источник: в Стамбул прибыли американские чиновники

Несколько американских чиновников прибыли в Стамбул, где ожидаются переговоры между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:39:00+03:00

2025-05-15T12:39:00+03:00

2025-05-15T12:52:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Несколько американских чиновников прибыли в Стамбул, где ожидаются переговоры между РФ и Украиной, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.По словам источника, в Стамбуле находятся делегация РФ и "некоторые американские чиновники". Источник не уточнил, где в настоящее время украинская делегация.Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал, в том числе, глава МИД Украины Андрей Сибига. Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html

https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html

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