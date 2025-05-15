Рейтинг@Mail.ru
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/bolgariya-2017211096.html
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону - РИА Новости, 15.05.2025
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление премьера Болгарии РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:24:00+03:00
2025-05-15T20:24:00+03:00
в мире
болгария
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_0:149:2501:1555_1920x0_80_0_0_06efac1f63007b847230708f25b8b3a1.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление премьера Болгарии Росена Желязкова. "Желязков... подчеркнул сильную поддержку парламента этой деятельности. Он поблагодарил 171 депутата, которые подписали документ в поддержку введения евро - число, превышающее квалифицированное большинство, необходимое для конституционных изменений", - пишет агентство, ссылаясь на выступление премьера. Как отмечает Novinite, ранее Желязков и глава национального банка Болгарии Димитар Радев подписали документ, в котором подтверждается их намерение ввести евро в качестве валюты в стране до 1 января 2026 года. Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщало, что Народное собрание Болгарии отказалось рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?". В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250512/radev--2016429881.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92633/44/926334462_107:0:2366:1694_1920x0_80_0_0_6f9451c6d3e68bc3b9a3c85ee6624b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, евросоюз
В мире, Болгария, Евросоюз
Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону

Novinite: большинство болгарских депутатов поддержали вступление в еврозону

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление премьера Болгарии Росена Желязкова.
«
"Желязков... подчеркнул сильную поддержку парламента этой деятельности. Он поблагодарил 171 депутата, которые подписали документ в поддержку введения евро - число, превышающее квалифицированное большинство, необходимое для конституционных изменений", - пишет агентство, ссылаясь на выступление премьера.
Как отмечает Novinite, ранее Желязков и глава национального банка Болгарии Димитар Радев подписали документ, в котором подтверждается их намерение ввести евро в качестве валюты в стране до 1 января 2026 года.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщало, что Народное собрание Болгарии отказалось рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?".
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне
12 мая, 09:53
 
В миреБолгарияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала