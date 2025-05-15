Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление в еврозону
Novinite: большинство болгарских депутатов поддержали вступление в еврозону
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление премьера Болгарии Росена Желязкова.
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"Желязков... подчеркнул сильную поддержку парламента этой деятельности. Он поблагодарил 171 депутата, которые подписали документ в поддержку введения евро - число, превышающее квалифицированное большинство, необходимое для конституционных изменений", - пишет агентство, ссылаясь на выступление премьера.
Как отмечает Novinite, ранее Желязков и глава национального банка Болгарии Димитар Радев подписали документ, в котором подтверждается их намерение ввести евро в качестве валюты в стране до 1 января 2026 года.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщало, что Народное собрание Болгарии отказалось рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?".
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.