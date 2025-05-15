https://ria.ru/20250515/bilayn-2016924165.html

В билайне рассказали, как москвичи используют связь в метро

В билайне рассказали, как москвичи используют связь в метро - РИА Новости, 15.05.2025

В билайне рассказали, как москвичи используют связь в метро

В 2025 году заметно увеличилось использование интернета в московском метро людьми старшего возраста, а большая часть общего трафика под землей приходится на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:00:00+03:00

2025-05-15T10:00:00+03:00

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билайн

вымпелком

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В 2025 году заметно увеличилось использование интернета в московском метро людьми старшего возраста, а большая часть общего трафика под землей приходится на мессенджеры, сообщает ПАО "ВымпелКом", подготовившее исследование* к 90-летию столичного метрополитена."В 2025 году заметно увеличилось использование интернета в метро людьми в возрасте от 76 до 85 лет — на 25%, от 66 до 75 лет — на 23%. Пользователи младше 25 лет также стали чаще выходить в сеть — на 16%. В целом, 42% трафика уходит на мессенджеры, 32% — на социальные сети, а 26% — на видео- и стриминговые сервисы", - говорится в сообщении.Москвичи и гости столицы во время поездок на метро потребляют больше всего трафика с 17 до 19 часов — 25%. На утренние часы (с 8 до 10 часов) приходится 23% трафика, на послеобеденное время (с 14 до 16 часов) — 16%."Сегодня мы с радостью поздравляем Московский метрополитен с его 90-летием. За эти годы метро стало не только символом столицы, но и важной частью жизни миллионов москвичей, объединяя их и обеспечивая доступность городской инфраструктуры. В повседневной суете, среди забот, бывает сложно найти время для отдыха или приятных занятий. Поэтому люди во время передвижения смотрят видео, играют, делают покупки или переключаются на новое занятие. Мы стремимся поддерживать их в этом и сделать поездки по московскому метро еще более комфортными и удобными", - приводятся в сообщении слова директора Московского региона билайна Олега Бирюкова.В компании отметили, что непрерывный доступ к мобильной связи билайна во время движения пассажиров на всей территории метро обеспечивают более 1700 базовых станций. Общая протяженность кабелей достигла 1900 километров, а скорость мобильного интернета выросла до 109 Мбит/с.Результаты исследования агентства "Телеком Дейли"** подтверждают успехи билайна в этой сфере: непрерывность интернета в московском метро достигла 100%. Сеть работает без зависаний и задержек на всем пути следования поездов, что позволяет пассажирам наслаждаться удобством, свободным доступом к информации и возможностью поддерживать связь в любую минуту***.* Исследование об использовании мобильной связи в московском метро проводилось сотрудниками ПАО "ВымпелКом" на обезличенном массиве данных в период с 01.01.24 по 30.05.25. Выборка - более 600 тысяч клиентов билайна.** Исследование проводилось Информационно-аналитическим агентством "Телеком Дейли" в Московском метрополитене в ноябре 2024 года с помощью критериев, выбранных "Телеком Дейли" самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте интернет-СМИ "Телеком Дейли".*** Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи. Реклама ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru, г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRJUHM3E3X

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, московский метрополитен