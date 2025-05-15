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Белоусов высказался о продвижении ВС России на краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:44 15.05.2025 (обновлено: 12:47 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/belousov-2017081822.html
Белоусов высказался о продвижении ВС России на краснолиманском направлении
Белоусов высказался о продвижении ВС России на краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.05.2025
Белоусов высказался о продвижении ВС России на краснолиманском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:44:00+03:00
2025-05-15T12:47:00+03:00
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что российские мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 19-й танковый, 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении. За мужество и отвагу в боях с врагом в ходе проведения специальной военной операции более 9 900 военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами", – подчеркнул глава оборонного ведомства.
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вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, происшествия
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Происшествия
Белоусов высказался о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Белоусов: мотострелковые полки продвигаются на краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что российские мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Торское в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 19-й танковый, 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении. За мужество и отвагу в боях с врагом в ходе проведения специальной военной операции более 9 900 военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами", – подчеркнул глава оборонного ведомства.
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Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовПроисшествия
 
 
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