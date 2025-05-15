https://ria.ru/20250515/bangkok-2017218044.html

В Бангкоке суд выдал 17 ордеров на арест по делу об обрушении здания

В Бангкоке суд выдал 17 ордеров на арест по делу об обрушении здания - РИА Новости, 15.05.2025

В Бангкоке суд выдал 17 ордеров на арест по делу об обрушении здания

Уголовный суд Бангкока выдал в четверг городской полиции ордера на арест 17 подозреваемых по делу об обрушении недостроенного 30-этажного здания Управления... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:06:00+03:00

2025-05-15T21:06:00+03:00

2025-05-15T21:06:00+03:00

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БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Уголовный суд Бангкока выдал в четверг городской полиции ордера на арест 17 подозреваемых по делу об обрушении недостроенного 30-этажного здания Управления генерального аудитора Таиланда в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме и ощущавшегося в Таиланде 28 марта, сообщает газета Bangkok Post. "Уголовный суд Бангкока выдал ордера на арест 17 подозреваемых по делу об обрушении здания Управления генерального аудитора, включая инженеров, проектировщиков и строительных подрядчиков, которые были заняты в строительстве", - говорится в сообщении. По информации издания, подозреваемым, в числе которых глава одной из крупнейших строительных фирм Таиланда Italian-Thai Development Public Company LTD миллиардер Премчай Каннасут, собираются предъявить обвинения по статьям 227 и 238 УК Таиланда в преступной халатности при проектировании и строительстве здания, повлекшей смерть работавших на строительстве людей. На настоящий момент подтверждена гибель под обломками здания 89 человек, еще 11 человек пока считаются пропавшими без вести. В ходе предварительного изучения следователями и экспертами документации и свидетельских показаний обнаружилось, что конструкция здания не соответствовала принятым в Таиланде строительным нормам и отраслевым стандартам, говорится в сообщении. Несоответствия нормам были найдены как в проекте здания, в котором не был соблюден баланс несущих конструкций, так и в качественных характеристиках использованных при строительстве цемента и арматуры. Кроме того, графологическая экспертиза доказала, что подпись инженера, контролировавшего строительство, на основных документах проекта была поддельной, сообщает издание. Все подозреваемые принадлежат к трем категориям: проектировщики, подрядчики по надзору за строительством и строительные подрядчики, говорится в сообщении. Строительными подрядчиками на строительстве здания Управления генерального аудитора Таиланда были Italian-Thai Development и китайско-таиландская фирма China Railway Number 10 (Thailand), сообщает газета. Здание Управления генерального аудитора, находившееся на последних стадиях строительства, оказалось единственным высотным зданием в Бангкоке, обрушившимся в результате землетрясения. Инспекциями, которые проводила мэрия Бангкока совместно с Ассоциацией строительных инженеров Таиланда, после землетрясения были обнаружены также еще три здания малой и средней этажности, непригодные к дальнейшему использованию в результате структурных конструкционных повреждений и подлежащих сносу. Обнаруженные инспекциями в нескольких бангкокских небоскребах трещины оказались безопасными с точки зрения конструкционной надежности зданий, так как возникли не на несущих конструкционных элементах строений.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html

https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026928.html

https://ria.ru/20250402/katastrofa-2008957613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, бангкок, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде