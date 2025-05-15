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Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей

За первые три месяца текущего года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:15:00+03:00

2025-05-15T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1% – до 934 миллиардов рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта. Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата "у дома", так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов", – сказала заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Сообщается также, что на 2,1% вырос оборот продовольствия – до 952 миллиардов рублей. Рост оборота обуславливается развитием на территории Москвы доставок готовой еды, а также открытием новых заведений общепита в магазинах.За первые три месяца этого года доля столицы в общем объеме розничной торговли страны оценивается в 13,4%.Также рост активности покупателей сказался и на числе посетителей в городских ТЦ. Так, за первый квартал этого года число посетителей в ТЦ выросло на 1%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года. За указанный срок трафик составил в среднем 267 человек в сутки на тысячу "квадратов". Рост посетителей наблюдался в торговых центрах площадью до 20 тысяч "квадратов". Такие заведения горожане часто посещают из-за их близкого расположения к дому. В таких торговых заведениях число посетителей было выше на 6,8%, чем за первые три месяца 2024 года.

https://ria.ru/20250506/bagreeva-2015047788.html

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мария багреева, москва, твой бизнес – новости