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Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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09:15 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/bagreeva-2016955291.html
Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей
Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей
За первые три месяца текущего года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:15:00+03:00
2025-05-15T09:15:00+03:00
мария багреева
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева."Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1% – до 934 миллиардов рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта. Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата "у дома", так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов", – сказала заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Сообщается также, что на 2,1% вырос оборот продовольствия – до 952 миллиардов рублей. Рост оборота обуславливается развитием на территории Москвы доставок готовой еды, а также открытием новых заведений общепита в магазинах.За первые три месяца этого года доля столицы в общем объеме розничной торговли страны оценивается в 13,4%.Также рост активности покупателей сказался и на числе посетителей в городских ТЦ. Так, за первый квартал этого года число посетителей в ТЦ выросло на 1%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года. За указанный срок трафик составил в среднем 267 человек в сутки на тысячу "квадратов". Рост посетителей наблюдался в торговых центрах площадью до 20 тысяч "квадратов". Такие заведения горожане часто посещают из-за их близкого расположения к дому. В таких торговых заведениях число посетителей было выше на 6,8%, чем за первые три месяца 2024 года.
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мария багреева, москва, твой бизнес – новости
Мария Багреева, Москва, Твой бизнес – новости
Оборот розничной торговли в Москве достиг почти 2 трлн рублей

Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 3,2% в первом квартале

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года оборот розничной торговли в столице составил почти 2 триллиона рублей, рост оценивается в 3,2%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
"Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1% – до 934 миллиардов рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта. Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата "у дома", так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов", – сказала заммэра, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Портал поставщиков Москвы помог сэкономить заказчикам 1,7 млрд рублей
6 мая, 09:00
Сообщается также, что на 2,1% вырос оборот продовольствия – до 952 миллиардов рублей. Рост оборота обуславливается развитием на территории Москвы доставок готовой еды, а также открытием новых заведений общепита в магазинах.
За первые три месяца этого года доля столицы в общем объеме розничной торговли страны оценивается в 13,4%.
Также рост активности покупателей сказался и на числе посетителей в городских ТЦ. Так, за первый квартал этого года число посетителей в ТЦ выросло на 1%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года. За указанный срок трафик составил в среднем 267 человек в сутки на тысячу "квадратов". Рост посетителей наблюдался в торговых центрах площадью до 20 тысяч "квадратов". Такие заведения горожане часто посещают из-за их близкого расположения к дому. В таких торговых заведениях число посетителей было выше на 6,8%, чем за первые три месяца 2024 года.
Заместитель мэра Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Свыше 43 тысяч контрактов заключила столица с МСП на Портале поставщиков
30 апреля, 09:10
 
Мария БагрееваМоскваТвой бизнес – новости
 
 
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