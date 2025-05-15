https://ria.ru/20250515/ataka-2017220472.html

В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика

В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика - РИА Новости, 15.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля погиб на участке автодороги в Вейделевском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:22:00+03:00

2025-05-15T21:22:00+03:00

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специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля погиб на участке автодороги в Вейделевском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате очередной вражеской атаки вооруженных сил Украины погиб мирный житель. В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина