https://ria.ru/20250515/ataka-2017220472.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика
В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика - РИА Новости, 15.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля погиб на участке автодороги в Вейделевском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:22:00+03:00
2025-05-15T21:22:00+03:00
2025-05-15T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля погиб на участке автодороги в Вейделевском районе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате очередной вражеской атаки вооруженных сил Украины погиб мирный житель. В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник нанёс удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина
В Белгородской области при атаке дрона погиб водитель грузовика
Гладков: в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по грузовику погиб мужчина