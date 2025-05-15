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Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле
Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле
Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:57:00+03:00
2025-05-15T09:57:00+03:00
2025-05-15T10:00:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы следим внимательно, желаем добра. Надеемся на то, что все наши аргументы будут услышаны украинской стороной, но работа только началась. Прогнозы о переговорах делать не стоит", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, григорий карасин, совет федерации рф
Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле
Карасин: РФ надеется, что все ее аргументы услышат, но работа только началась