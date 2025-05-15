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Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле

Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Карасин рассказал о цели переговоров в Стамбуле

Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:57:00+03:00

2025-05-15T09:57:00+03:00

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стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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григорий карасин

совет федерации рф

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы следим внимательно, желаем добра. Надеемся на то, что все наши аргументы будут услышаны украинской стороной, но работа только началась. Прогнозы о переговорах делать не стоит", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

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стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, григорий карасин, совет федерации рф