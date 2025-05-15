https://ria.ru/20250515/argentina-2017165248.html

В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы

В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы - РИА Новости, 15.05.2025

В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы

Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:16:00+03:00

2025-05-15T17:16:00+03:00

2025-05-15T17:16:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. "Правительство Аргентины расследует хакерскую атаку на вооруженные силы страны, в результате которой были скомпрометированы данные 50 тысяч военных. Речь идёт о данных об их удостоверении личности, месте службы, поездках, месте жительства родственников, о дипломах", - TN со ссылкой на источники. По версии властей, хакеры также украли административные данные, которые не затрагивают оперативную деятельность вооруженных сил.

https://ria.ru/20250323/argentina-2006741001.html

аргентина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, аргентина