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В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы - РИА Новости, 15.05.2025
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17:16 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/argentina-2017165248.html
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы - РИА Новости, 15.05.2025
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы
Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:16:00+03:00
2025-05-15T17:16:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. "Правительство Аргентины расследует хакерскую атаку на вооруженные силы страны, в результате которой были скомпрометированы данные 50 тысяч военных. Речь идёт о данных об их удостоверении личности, месте службы, поездках, месте жительства родственников, о дипломах", - TN со ссылкой на источники. По версии властей, хакеры также украли административные данные, которые не затрагивают оперативную деятельность вооруженных сил.
https://ria.ru/20250323/argentina-2006741001.html
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в мире, технологии, аргентина
В мире, Технологии, Аргентина
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы

TN: Аргентина расследует кибератаку, из-за которой утекли данные 50 тыс военных

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN.
«
"Правительство Аргентины расследует хакерскую атаку на вооруженные силы страны, в результате которой были скомпрометированы данные 50 тысяч военных. Речь идёт о данных об их удостоверении личности, месте службы, поездках, месте жительства родственников, о дипломах", - TN со ссылкой на источники.
По версии властей, хакеры также украли административные данные, которые не затрагивают оперативную деятельность вооруженных сил.
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