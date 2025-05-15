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В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы - РИА Новости, 15.05.2025
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы
Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:16:00+03:00
2025-05-15T17:16:00+03:00
2025-05-15T17:16:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая - РИА Новости. Власти Аргентины расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы страны, которая привела к публикации данных о 50 тысяч военных, сообщил телеканал TN. "Правительство Аргентины расследует хакерскую атаку на вооруженные силы страны, в результате которой были скомпрометированы данные 50 тысяч военных. Речь идёт о данных об их удостоверении личности, месте службы, поездках, месте жительства родственников, о дипломах", - TN со ссылкой на источники. По версии властей, хакеры также украли административные данные, которые не затрагивают оперативную деятельность вооруженных сил.
https://ria.ru/20250323/argentina-2006741001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, аргентина
В мире, Технологии, Аргентина
В Аргентине расследуют хакерскую атаку на вооруженные силы
TN: Аргентина расследует кибератаку, из-за которой утекли данные 50 тыс военных