https://ria.ru/20250515/anokhin-2017084689.html

Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников

Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников - РИА Новости, 15.05.2025

Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников

Бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования смогут стать участниками кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:54:00+03:00

2025-05-15T12:54:00+03:00

2025-05-15T12:54:00+03:00

смоленская область

василий анохин

сво

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования смогут стать участниками кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона отметил востребованность программы. При этом он подчеркнул, что среди участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех есть высшее образование, как этого требует проект. "Мы прислушались к мнению наших защитников и решили открыть новый трек образовательной программы. Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование", – написал Анохин в своем телеграм-канале. "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог кадрового проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. По словам Анохина, цель проекта – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации, а также раскрытие их талантов и потенциала. Для участия в новом направлении программы бойцам и ветеранам СВО надо подать заявку на сайте. "Уверен, что расширение образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников. Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!" – заявил Анохин.

https://ria.ru/20250507/ogon-2015686432.html

https://ria.ru/20250511/belorussiya-2016368714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, сво