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Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников - РИА Новости, 15.05.2025
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Смоленская область
 
12:54 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/anokhin-2017084689.html
Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников
Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников - РИА Новости, 15.05.2025
Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников
Бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования смогут стать участниками кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:54:00+03:00
2025-05-15T12:54:00+03:00
смоленская область
василий анохин
сво
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования смогут стать участниками кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона отметил востребованность программы. При этом он подчеркнул, что среди участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех есть высшее образование, как этого требует проект. "Мы прислушались к мнению наших защитников и решили открыть новый трек образовательной программы. Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование", – написал Анохин в своем телеграм-канале. "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог кадрового проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. По словам Анохина, цель проекта – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации, а также раскрытие их талантов и потенциала. Для участия в новом направлении программы бойцам и ветеранам СВО надо подать заявку на сайте. "Уверен, что расширение образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников. Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!" – заявил Анохин.
https://ria.ru/20250507/ogon-2015686432.html
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василий анохин, сво
Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Анохин: "Герои СВОего времени. Смоленск" увеличивает категории участников

Анохин: в "Героях СВОего времени" поучаствуют бойцы без высшего образования

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования смогут стать участниками кадровой программы "Герои СВОего времени. Смоленск", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона отметил востребованность программы. При этом он подчеркнул, что среди участников и ветеранов СВО много желающих реализовать себя в гражданской жизни, но не у всех есть высшее образование, как этого требует проект.
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"Мы прислушались к мнению наших защитников и решили открыть новый трек образовательной программы. Теперь в ней смогут участвовать бойцы и ветераны специальной военной операции без высшего образования. В зависимости от конкретного запроса защитнику Отечества помогут найти новое место работы, открыть свой бизнес, пройти переобучение или получить образование", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
"Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог кадрового проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. По словам Анохина, цель проекта – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников спецоперации, а также раскрытие их талантов и потенциала. Для участия в новом направлении программы бойцам и ветеранам СВО надо подать заявку на сайте.
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"Уверен, что расширение образовательной программы откроет новые возможности для самореализации наших защитников. Уважаемые участники и ветераны специальной военной операции, для нас важен ваш опыт и знания, приглашаю к участию в проекте. Вместе будем развивать Смоленщину!" – заявил Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
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