Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 15.05.2025 (обновлено: 16:28 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html
Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу
Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу - РИА Новости, 15.05.2025
Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу
Регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, к участникам эксперимента может присоединиться Ингушетия, сообщил журналистам глава РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:48:00+03:00
2025-05-15T16:28:00+03:00
республика ингушетия
россия
республика крым
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154789/21/1547892181_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_4b431b662de97345df5b17019deb7c8b.jpg
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, к участникам эксперимента может присоединиться Ингушетия, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года."Прозвучал Крым, Ингушетия, Чувашия. Очень много обращений, в том числе и из Калининградской области обращались. Поэтому обращений много, до десятка регионов проявили интерес, в том числе Сибирь и восточные регионы… Поэтому будем смотреть", - сказал он в рамках KazanForum.Аксаков отметил, что данный вопрос будет обсуждаться ко второму чтению законопроекта о продлении эксперимента."По крайней мере, Ингушетия сама просит… Я думаю, что Ингушетию надо включать. Чувашию я предлагал, и вроде бы руководство с пониманием отнеслось, потому что я сам депутат оттуда, и там татарское население довольно большое", - подытожил он."Продление проекта до 2030 года и расширение его географии позволит более полно реализовать потенциал исламских финансов в России", - также отметил Аксаков.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250515/pensiya-2017014016.html
https://ria.ru/20250514/sud-2016811324.html
республика ингушетия
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154789/21/1547892181_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_2250a6ce3ca83d87353b41245e01360d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, республика крым, анатолий аксаков, госдума рф
Республика Ингушетия, Россия, Республика Крым, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу

Аксаков: регионы проявляют интерес к эксперименту по исламскому банкингу

© Depositphotos.com / NatanaelgintingФлаг Ингушетии
Флаг Ингушетии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Depositphotos.com / Natanaelginting
Флаг Ингушетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, к участникам эксперимента может присоединиться Ингушетия, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Большинство российских пенсионеров получают пенсию через банк
Вчера, 02:47
"Прозвучал Крым, Ингушетия, Чувашия. Очень много обращений, в том числе и из Калининградской области обращались. Поэтому обращений много, до десятка регионов проявили интерес, в том числе Сибирь и восточные регионы… Поэтому будем смотреть", - сказал он в рамках KazanForum.
Аксаков отметил, что данный вопрос будет обсуждаться ко второму чтению законопроекта о продлении эксперимента.
"По крайней мере, Ингушетия сама просит… Я думаю, что Ингушетию надо включать. Чувашию я предлагал, и вроде бы руководство с пониманием отнеслось, потому что я сам депутат оттуда, и там татарское население довольно большое", - подытожил он.
"Продление проекта до 2030 года и расширение его географии позволит более полно реализовать потенциал исламских финансов в России", - также отметил Аксаков.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Челябинске арестовали начальника управления кредитования банка
14 мая, 09:19
 
Республика ИнгушетияРоссияРеспублика КрымАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала