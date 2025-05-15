https://ria.ru/20250515/aksakov-2017136588.html

Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу

Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу - РИА Новости, 15.05.2025

Ингушетия может присоединиться к эксперименту по исламскому банкингу

Регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, к участникам эксперимента может присоединиться Ингушетия, сообщил журналистам глава РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:48:00+03:00

2025-05-15T15:48:00+03:00

2025-05-15T16:28:00+03:00

республика ингушетия

россия

республика крым

анатолий аксаков

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, к участникам эксперимента может присоединиться Ингушетия, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. Группа депутатов и сенаторов в марте внесла в Госдуму законопроект о продлении эксперимента еще на три года."Прозвучал Крым, Ингушетия, Чувашия. Очень много обращений, в том числе и из Калининградской области обращались. Поэтому обращений много, до десятка регионов проявили интерес, в том числе Сибирь и восточные регионы… Поэтому будем смотреть", - сказал он в рамках KazanForum.Аксаков отметил, что данный вопрос будет обсуждаться ко второму чтению законопроекта о продлении эксперимента."По крайней мере, Ингушетия сама просит… Я думаю, что Ингушетию надо включать. Чувашию я предлагал, и вроде бы руководство с пониманием отнеслось, потому что я сам депутат оттуда, и там татарское население довольно большое", - подытожил он."Продление проекта до 2030 года и расширение его географии позволит более полно реализовать потенциал исламских финансов в России", - также отметил Аксаков.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250515/pensiya-2017014016.html

https://ria.ru/20250514/sud-2016811324.html

республика ингушетия

россия

республика крым

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республика ингушетия, россия, республика крым, анатолий аксаков, госдума рф