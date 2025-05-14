https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016784237.html

В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки

В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки - РИА Новости, 14.05.2025

В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки

Подземные толчки ощущались в Бейруте, Дамаске и Каире, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:32:00+03:00

2025-05-14T02:32:00+03:00

2025-05-14T02:32:00+03:00

в мире

бейрут

каир (город)

дамаск (город)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg

БЕЙРУТ/КАИР, 14 мая - РИА Новости. Подземные толчки ощущались в Бейруте, Дамаске и Каире, передают корреспонденты РИА Новости. Землетрясение в Бейруте ощущалось двумя короткими толчками. В Каире также был зафиксирован легкий подземный толчок. Согласно египетским СМИ, землетрясение также ощутили в прибрежной части на севере страны. О подземных толчках, разбудивших людей, также сообщили РИА Новости жители Дамаска. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции в Средиземном море - в 38 километрах к юго-западу от острова Карпатос.

https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016783781.html

бейрут

каир (город)

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бейрут, каир (город), дамаск (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)