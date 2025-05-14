https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016784237.html
В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки
В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки - РИА Новости, 14.05.2025
В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки
Подземные толчки ощущались в Бейруте, Дамаске и Каире, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:32:00+03:00
2025-05-14T02:32:00+03:00
2025-05-14T02:32:00+03:00
в мире
бейрут
каир (город)
дамаск (город)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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БЕЙРУТ/КАИР, 14 мая - РИА Новости. Подземные толчки ощущались в Бейруте, Дамаске и Каире, передают корреспонденты РИА Новости. Землетрясение в Бейруте ощущалось двумя короткими толчками. В Каире также был зафиксирован легкий подземный толчок. Согласно египетским СМИ, землетрясение также ощутили в прибрежной части на севере страны. О подземных толчках, разбудивших людей, также сообщили РИА Новости жители Дамаска. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции в Средиземном море - в 38 километрах к юго-западу от острова Карпатос.
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бейрут
каир (город)
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в мире, бейрут, каир (город), дамаск (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Бейрут, Каир (город), Дамаск (город), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Бейруте, Дамаске и Каире ощущались подземные толчки
Жители Бейрута, Каира и Дамаска ощутили легкое землетрясение