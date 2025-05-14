https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016778237.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 14.05.2025
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в мексиканском штате Халиско на западе страны, сообщила национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:37:00+03:00
2025-05-14T00:37:00+03:00
2025-05-14T00:38:00+03:00
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в мексиканском штате Халиско на западе страны, сообщила национальная сейсмологическая служба. "Землетрясение магнитудой 5,8 в 275 километрах к западу от Чиуатлана, Халиско", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х. Местные СМИ сообщают, что в городах этого региона ощущались толчки умеренной силы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, халиско, мексика
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
В мексиканском штате Халиско произошло землетрясение магнитудой 5,8
МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в мексиканском штате Халиско на западе страны, сообщила национальная сейсмологическая служба.
"Землетрясение магнитудой 5,8 в 275 километрах к западу от Чиуатлана, Халиско", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х.
Местные СМИ сообщают, что в городах этого региона ощущались толчки умеренной силы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.