https://ria.ru/20250514/zemletryasenie-2016778237.html

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 14.05.2025

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в мексиканском штате Халиско на западе страны, сообщила национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 14.05.2025

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в мире

халиско

мексика

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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в мексиканском штате Халиско на западе страны, сообщила национальная сейсмологическая служба. "Землетрясение магнитудой 5,8 в 275 километрах к западу от Чиуатлана, Халиско", - говорится в сообщении в блоге сейсмологов в социальной сети Х. Местные СМИ сообщают, что в городах этого региона ощущались толчки умеренной силы. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250512/tonga-2016405210.html

халиско

мексика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, халиско, мексика