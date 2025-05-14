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На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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22:30 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016995382.html
На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле
На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле
Владимир Зеленский угодил в ловушку из-за предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил отставной подполковник Генерального штаба швейцарской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:30:00+03:00
2025-05-14T22:30:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угодил в ловушку из-за предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил отставной подполковник Генерального штаба швейцарской армии Ральф Боссхард в комментарии Sputnik.По мнению эксперта, у президента России Владимира Путина в рукаве много козырей, в то время как киевский режим застрял в политическом тупике, поскольку после открытых переговоров с Россией глава киевского режима войдет в историю как "самый безуспешный президент в истории своей страны"."Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии", — сказал Боссхард.В воскресенье российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016926202.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, стамбул
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стамбул
На Западе раскрыли, чем обернутся для Зеленского переговоры в Стамбуле

Подполковник Боссхард: Зеленский угодил в ловушку из-за переговоров в Стамбуле

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский угодил в ловушку из-за предстоящих российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил отставной подполковник Генерального штаба швейцарской армии Ральф Боссхард в комментарии Sputnik.
По мнению эксперта, у президента России Владимира Путина в рукаве много козырей, в то время как киевский режим застрял в политическом тупике, поскольку после открытых переговоров с Россией глава киевского режима войдет в историю как "самый безуспешный президент в истории своей страны".
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"Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии", — сказал Боссхард.
В воскресенье российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее глава киевского режима заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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