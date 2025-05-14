https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html

Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины

Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 14.05.2025

Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины

Украина не сможет пережить еще десять лет боевых действий с Россией, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает Ouest-France. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:44:00+03:00

2025-05-14T12:44:00+03:00

2025-05-14T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украина не сможет пережить еще десять лет боевых действий с Россией, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает Ouest-France."Никто не знает, сколько конфликт будет идти. Но не десять лет. Украина этого не переживет", — сказал он.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.

https://ria.ru/20250514/ssha-2016850616.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, стамбул, дмитрий песков