https://ria.ru/20250514/zelenskij-2016991233.html

Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции

Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции - РИА Новости, 14.05.2025

Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции

Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:49:00+03:00

2025-05-14T21:49:00+03:00

2025-05-14T21:49:00+03:00

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владимир зеленский

турция

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о подрыве газопровода, Наримана Джелялова. В декабре 2024 года Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе Нариман Джелялов на должность посла в Турции. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. Крымский политический эксперт Сергей Галани заявлял РИА Новости, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму – подрывом газопровода в 2021 году. "Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html

республика крым

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, республика крым, украина, владимир зеленский, турция