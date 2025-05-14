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Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
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21:49 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zelenskij-2016991233.html
Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции
Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции - РИА Новости, 14.05.2025
Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции
Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:49:00+03:00
2025-05-14T21:49:00+03:00
в мире
республика крым
украина
владимир зеленский
турция
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о подрыве газопровода, Наримана Джелялова. В декабре 2024 года Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе Нариман Джелялов на должность посла в Турции. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. Крымский политический эксперт Сергей Галани заявлял РИА Новости, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму – подрывом газопровода в 2021 году. "Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971757075.html
республика крым
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в мире, республика крым, украина, владимир зеленский, турция
В мире, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Турция
Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции

Зеленский назначил послом в Турции обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНариман Джелялов
Нариман Джелялов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нариман Джелялов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о подрыве газопровода, Наримана Джелялова.
В декабре 2024 года Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе Нариман Джелялов на должность посла в Турции. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. Крымский политический эксперт Сергей Галани заявлял РИА Новости, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму – подрывом газопровода в 2021 году.
«
"Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
СМИ: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
10 сентября 2024, 09:56
 
В миреРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийТурция
 
 
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