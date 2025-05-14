Зеленский назначил Джелялова послом Украины в Турции
Зеленский назначил послом в Турции обвиняемого в диверсии в Крыму Джелялова
Нариман Джелялов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, осужденного в Крыму по делу о подрыве газопровода, Наримана Джелялова.
В декабре 2024 года Зеленский заявил, что утвердил перечень новых украинских послов, в их числе Нариман Джелялов на должность посла в Турции. Джелялов также является заместителем председателя признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которую ранее крымские татары на своем съезде в Симферополе лишили права говорить от их имени и делать какие-либо заявления. Крымский политический эксперт Сергей Галани заявлял РИА Новости, что Джелялов прославился организацией теракта в Крыму – подрывом газопровода в 2021 году.
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"Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Газопровод был поврежден взрывом в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа 2021 года. В сентябре прошлого года Верховный суд Крыма назначил обвиняемым в диверсии на газопроводе Джелялова, Ахметова и Ахтемова от 13 до 17 лет колонии. Установлено, что они совершили контрабанду взрывчатки с Украины, незаконный оборот взрывчатки и подорвали газопровод.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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