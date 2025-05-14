https://ria.ru/20250514/zdorove-2017003276.html
На форуме в Москве обсудили вопросы репродуктивного здоровья
На форуме в Москве обсудили вопросы репродуктивного здоровья - РИА Новости, 14.05.2025
На форуме в Москве обсудили вопросы репродуктивного здоровья
Вопросы репродуктивного здоровья находятся в центре внимания правительства РФ, Минздрава, являются одной из основных тем XX Всероссийского форума "Здоровье... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:43:00+03:00
2025-05-14T23:43:00+03:00
2025-05-14T23:43:00+03:00
общество
россия
ссср
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_81bd849c8ea79651ddc067048b3a039f.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы репродуктивного здоровья находятся в центре внимания правительства РФ, Минздрава, являются одной из основных тем XX Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", рассказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, член оргкомитета форума Геннадий Сухих. "Вопросы охраны здоровья, в том числе репродуктивного здоровья, постоянно находятся в фокусе внимания правительства нашей страны, министерства здравоохранения, и конечно же на форуме - это одна из основных тем", - рассказал Сухих РИА Новости. По его словам, форум представляет собой событие, которое не только отражает актуальные вызовы и тенденции в области здравоохранения, но и создает условия для их обсуждения, разработки и внедрения эффективных решений. "В современных условиях, когда здоровье нации становится стратегическим ресурсом для устойчивого развития России, форум приобретает особое значение как национальная площадка для обсуждения будущего медицины, демографии и здоровья семьи", - добавил Сухих. Он подчеркнул, что в Центре Кулакова проводится значительное число передовых исследований, направленных на сохранение репродуктивной функции у пациентов с гинекологическими заболеваниями. В трех отделениях из Института репродуктивной медицины разрабатываются и совершенствуются передовые технологии, направленные на диагностику и лечение наиболее сложных форм женского бесплодия, добавил врач. "Необходимо отметить, что первый ребенок с использованием технологий экстракорпорального оплодотворения в СССР родился у нас, на Опарина 4, и в настоящее время в Центре ежегодно осуществляется более 8 тысяч процедур с применением вспомогательных репродуктивных технологий, что дает возможность рождения нескольких тысяч детей в семьях, где достижение беременности на протяжении многих лет было недостижимой мечтой", - рассказал директор НМИЦ. Он отметил, что исследования последних лет в области репродуктивной андрологии, накопленный Центром клинический опыт позволяют успешно решать практически все вопросы, возникающие в области снижения репродуктивной функции у мужчин. "Что касается формирования культуры осознанного родительства, то оно должно начинаться как минимум в подростковом возрасте. И эти вопросы – одна из задач нашего отделения детской и подростковой гинекологии, специализирующегося на оказании помощи девочкам и подросткам с гинекологическими заболеваниями", - уточнил Сухих. XX Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" проходит в Москве с 14 по 16 мая.
https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html
https://ria.ru/20250206/minzdrav-1997690712.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016827318.html
россия
ссср
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763539938_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f33d95549b0bea59cc0618d32f4717c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ссср, москва
Общество, Россия, СССР, Москва
На форуме в Москве обсудили вопросы репродуктивного здоровья
Сухих: репродуктивное здоровье — одна из основных тем форума "Здоровье нации"
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вопросы репродуктивного здоровья находятся в центре внимания правительства РФ, Минздрава, являются одной из основных тем XX Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", рассказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, член оргкомитета форума Геннадий Сухих.
«
"Вопросы охраны здоровья, в том числе репродуктивного здоровья, постоянно находятся в фокусе внимания правительства нашей страны, министерства здравоохранения, и конечно же на форуме - это одна из основных тем", - рассказал Сухих РИА Новости.
По его словам, форум представляет собой событие, которое не только отражает актуальные вызовы и тенденции в области здравоохранения, но и создает условия для их обсуждения, разработки и внедрения эффективных решений.
«
"В современных условиях, когда здоровье нации становится стратегическим ресурсом для устойчивого развития России
, форум приобретает особое значение как национальная площадка для обсуждения будущего медицины, демографии и здоровья семьи", - добавил Сухих.
Он подчеркнул, что в Центре Кулакова проводится значительное число передовых исследований, направленных на сохранение репродуктивной функции у пациентов с гинекологическими заболеваниями.
В трех отделениях из Института репродуктивной медицины разрабатываются и совершенствуются передовые технологии, направленные на диагностику и лечение наиболее сложных форм женского бесплодия, добавил врач.
«
"Необходимо отметить, что первый ребенок с использованием технологий экстракорпорального оплодотворения в СССР
родился у нас, на Опарина 4, и в настоящее время в Центре ежегодно осуществляется более 8 тысяч процедур с применением вспомогательных репродуктивных технологий, что дает возможность рождения нескольких тысяч детей в семьях, где достижение беременности на протяжении многих лет было недостижимой мечтой", - рассказал директор НМИЦ.
Он отметил, что исследования последних лет в области репродуктивной андрологии, накопленный Центром клинический опыт позволяют успешно решать практически все вопросы, возникающие в области снижения репродуктивной функции у мужчин.
"Что касается формирования культуры осознанного родительства, то оно должно начинаться как минимум в подростковом возрасте. И эти вопросы – одна из задач нашего отделения детской и подростковой гинекологии, специализирующегося на оказании помощи девочкам и подросткам с гинекологическими заболеваниями", - уточнил Сухих.
XX Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" проходит в Москве
с 14 по 16 мая.