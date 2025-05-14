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Россия приветствует освобождение ХАМАС военного ЦАХАЛ, заявил Небензя

Россия приветствует освобождение ХАМАС военного ЦАХАЛ, заявил Небензя - РИА Новости, 14.05.2025

Россия приветствует освобождение ХАМАС военного ЦАХАЛ, заявил Небензя

Россия приветствует освобождение палестинским движением ХАМАС заложника Идана Александра, надеется, что это поспособствует достижению дальнейших... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:34:00+03:00

2025-05-14T00:34:00+03:00

2025-05-14T00:34:00+03:00

в мире

израиль

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ООН, 14 мая – РИА Новости. Россия приветствует освобождение палестинским движением ХАМАС заложника Идана Александра, надеется, что это поспособствует достижению дальнейших договоренностей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Мы приветствуем освобождение ХАМАС американо-израильского заложника Идана Александра. Надеемся, что этот жест доброй воли поспособствует скорейшему достижению договоренности между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта, Катара и Соединенных Штатов", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Подобный сценарий, отметил он, мог бы стать "прологом" к перезапуску мирного процесса на двугосударственной основе. В понедельник палестинское движение ХАМАС освободило военнослужащего ЦАХАЛ Идана Александра, который был похищен в ходе атаки радикалов на юг Израиля 7 октября 2023 года. Движение заявляло, что освободило пленника в знак доброй воли по отношению к Вашингтону. Освобожденного заложника прилетел встречать спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Власти Израиля со своей стороны выразили благодарность Трампу, но заявили, что это также стало возможным благодаря нарастающему военному давлению израильской армии на ХАМАС в секторе Газа. По израильским официальным данным, ХАМАС продолжает удерживать 58 израильских заложников, большинство из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250508/putin-2015858834.html

https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html

израиль

россия

египет

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, египет, василий небензя, дональд трамп, стив уиткофф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году