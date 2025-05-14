Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин
Захарова назвала отсутствие мер против главы ЕК по делу о вакцинах кривосудием
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отсутствие определения ответственности Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах - "это новая страница в есовско-натовском кривосудии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
"Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали", - написала она в своём telegram-канале.
Она добавила, что данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении.
"Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - отметила Захарова.
Она пояснила, что это решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями.
"Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - заключила Захарова.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро.
Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.