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Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин - РИА Новости, 14.05.2025
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14:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zaharova-2016891861.html
Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин
Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин - РИА Новости, 14.05.2025
Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин
Отсутствие определения ответственности Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:46:00+03:00
2025-05-14T14:46:00+03:00
в мире
россия
льеж
урсула фон дер ляйен
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
astrazeneca
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отсутствие определения ответственности Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах - "это новая страница в есовско-натовском кривосудии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. "Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали", - написала она в своём telegram-канале. Она добавила, что данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. "Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - отметила Захарова. Она пояснила, что это решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями. "Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - заключила Захарова. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин. Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
https://ria.ru/20250514/evrokomissiya-2016845656.html
https://ria.ru/20250514/smi-2016803347.html
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в мире, россия, льеж, урсула фон дер ляйен, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca , коронавирус covid-19
В мире, Россия, Льеж, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз, AstraZeneca , Коронавирус COVID-19
Захарова прокомментировала решение суда ЕС по закупкам вакцин

Захарова назвала отсутствие мер против главы ЕК по делу о вакцинах кривосудием

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Отсутствие определения ответственности Урсулы фон дер Ляйен в решении суда Евросоюза по поводу нарушений при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах - "это новая страница в есовско-натовском кривосудии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ: Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
Вчера, 11:55
"Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали", - написала она в своём telegram-канале.
Она добавила, что данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении.
"Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - отметила Захарова.
Она пояснила, что это решение суда может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями.
"Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - заключила Захарова.
Флаги Европейского союза перед зданием Европейского совета в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ узнали о планах ЕС повысить пошлины на импорт украинской продукции
Вчера, 08:34
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро.
Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей, составляющих коммерческую тайну. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Суд первой инстанции бельгийского города Льеж также рассматривал дело о возможных нарушениях при закупках вакцин со стороны фон дер Ляйен, однако прекратил его рассмотрение после вмешательства европейской прокуратуры.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая
Вчера, 13:02
 
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