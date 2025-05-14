Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины
Захарова высмеяла публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах в Турции
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Анонимные публикации с якобы деталями участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции - "разговоры вселенных с галактиками", информация на этот счет будет объявлена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона сделает официальное объявление на этот счет.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Песков ранее воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав делегации РФ на возможных переговорах в Стамбуле.