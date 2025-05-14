https://ria.ru/20250514/zaharova-2016804780.html

Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины

Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины - РИА Новости, 14.05.2025

Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины

Анонимные публикации с якобы деталями участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции - "разговоры вселенных с галактиками", информация на... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:52:00+03:00

2025-05-14T08:52:00+03:00

2025-05-14T08:52:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Анонимные публикации с якобы деталями участия России в переговорах по украинскому урегулированию в Турции - "разговоры вселенных с галактиками", информация на этот счет будет объявлена официально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя публикации о якобы деталях участия РФ в переговорах. Она подчеркнула, что российская сторона сделает официальное объявление на этот счет. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. Песков ранее воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав делегации РФ на возможных переговорах в Стамбуле.

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016660264.html

https://ria.ru/20250514/krym-2016803854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова