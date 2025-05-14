https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016884845.html
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции - РИА Новости, 14.05.2025
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции
Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:29:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Глава управления по делам миграции ГУМВД по Ростовской области задержан", - сказал собеседник агентства.По какой статье возбуждено дело, он не уточнил.
https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции
Задержан глава управления по делам миграции ГУ МВД по Ростовской области