https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016884845.html

В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции

В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции - РИА Новости, 14.05.2025

В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции

Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:21:00+03:00

2025-05-14T14:21:00+03:00

2025-05-14T14:29:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Глава управления по делам миграции ГУМВД по Ростовской области задержан", - сказал собеседник агентства.По какой статье возбуждено дело, он не уточнил.

https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)