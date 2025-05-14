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В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции - РИА Новости, 14.05.2025
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14:21 14.05.2025 (обновлено: 14:29 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016884845.html
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции - РИА Новости, 14.05.2025
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции
Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:21:00+03:00
2025-05-14T14:29:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Глава управления по делам миграции ГУМВД по Ростовской области задержан", - сказал собеседник агентства.По какой статье возбуждено дело, он не уточнил.
https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области задержали начальника управления по делам миграции

Задержан глава управления по делам миграции ГУ МВД по Ростовской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Задержан начальник управления по делам миграции ГУМВД РФ по Ростовской области Александр Мельников, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Глава управления по делам миграции ГУМВД по Ростовской области задержан", - сказал собеседник агентства.
По какой статье возбуждено дело, он не уточнил.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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