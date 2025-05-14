Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая
В Кузбассе задержали мужчину, призывавшего к терроризму на праздновании 9 Мая
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
По данным пресс-службы, житель Кузбасса обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
"Предварительно установлено, что 3 мая фигурант… разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в органы СК, где приняли решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
"Следователем фигурант был задержан. По ходатайству органов предварительного расследования судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в региональном СУ СК.
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