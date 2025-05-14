https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016800828.html

Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая

Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая - РИА Новости, 14.05.2025

Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая

Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:54:00+03:00

2025-05-14T07:54:00+03:00

2025-05-14T07:54:00+03:00

происшествия

россия

киселевск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. По данным пресс-службы, житель Кузбасса обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Предварительно установлено, что 3 мая фигурант… разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в органы СК, где приняли решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве. "Следователем фигурант был задержан. По ходатайству органов предварительного расследования судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в региональном СУ СК.

https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html

https://ria.ru/20250430/barnaul-2014266834.html

россия

киселевск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, киселевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)