Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016800828.html
Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая
Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая - РИА Новости, 14.05.2025
Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая
Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:54:00+03:00
2025-05-14T07:54:00+03:00
происшествия
россия
киселевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. По данным пресс-службы, житель Кузбасса обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). "Предварительно установлено, что 3 мая фигурант… разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая", - рассказали в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в органы СК, где приняли решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве. "Следователем фигурант был задержан. По ходатайству органов предварительного расследования судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в региональном СУ СК.
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
https://ria.ru/20250430/barnaul-2014266834.html
россия
киселевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, киселевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киселевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на праздновании 9 Мая

В Кузбассе задержали мужчину, призывавшего к терроризму на праздновании 9 Мая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Киселевска, призывавшего к терроризму на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
По данным пресс-службы, житель Кузбасса обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие
12 мая, 01:37
"Предварительно установлено, что 3 мая фигурант… разместил в одном из мессенджеров публичный комментарий, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 9 мая", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД по региону. Материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в органы СК, где приняли решение о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.
"Следователем фигурант был задержан. По ходатайству органов предварительного расследования судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в региональном СУ СК.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Барнауле иностранца осудили за оправдание терроризма
30 апреля, 10:25
 
ПроисшествияРоссияКиселевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала