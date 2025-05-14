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Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии
Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии - РИА Новости, 14.05.2025
Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии
Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета американских ВМС на полуострове Мотобу в японской префектуре Окинава, ущерба или пострадавших нет, передает... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:13:00+03:00
2025-05-14T04:13:00+03:00
2025-05-14T04:13:00+03:00
в мире
окинава
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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета американских ВМС на полуострове Мотобу в японской префектуре Окинава, ущерба или пострадавших нет, передает телеканал NHK. По данным местных властей, днем в понедельник с вертолета UH-1 ВМС США, приписанного к авиабазе "Футэмма", выпал мешок весом около 18 килограммов. Внутри находились сигнальные ракеты. Сообщений об ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало. Местные власти просят людей не приближаться к сигнальным ракетам в случае их обнаружения и сообщить о находке.
https://ria.ru/20250121/japonija-1994746382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окинава, военно-морские силы сша, uh-1 (вертолет)
В мире, Окинава, Военно-морские силы США, UH-1 (вертолет)
Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии
С вертолета ВМС США в Окинаве выпал мешок с сигнальными ракетами