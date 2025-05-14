https://ria.ru/20250514/yaponiya-2016788040.html

Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии

Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии - РИА Новости, 14.05.2025

Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета ВМС США в Японии

Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета американских ВМС на полуострове Мотобу в японской префектуре Окинава, ущерба или пострадавших нет, передает... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:13:00+03:00

2025-05-14T04:13:00+03:00

2025-05-14T04:13:00+03:00

в мире

окинава

военно-морские силы сша

uh-1 (вертолет)

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ТОКИО, 14 мая – РИА Новости. Мешок с сигнальными ракетами выпал с вертолета американских ВМС на полуострове Мотобу в японской префектуре Окинава, ущерба или пострадавших нет, передает телеканал NHK. По данным местных властей, днем в понедельник с вертолета UH-1 ВМС США, приписанного к авиабазе "Футэмма", выпал мешок весом около 18 килограммов. Внутри находились сигнальные ракеты. Сообщений об ущербе или пострадавших в результате инцидента не поступало. Местные власти просят людей не приближаться к сигнальным ракетам в случае их обнаружения и сообщить о находке.

https://ria.ru/20250121/japonija-1994746382.html

окинава

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, окинава, военно-морские силы сша, uh-1 (вертолет)