Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/vsu-2016783416.html
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области
Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:22:00+03:00
2025-05-14T02:22:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_9e9798c5f645506634cd3ed34a5ea11d.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по "Газели". Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу... Транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении Гладкова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988221362_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_365e88df6a80cecfd47af297a607fb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области

Гладков: при ударе дрона ВСУ по Газели в селе Вознесеновка ранен водитель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по "Газели". Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу... Транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении Гладкова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала