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ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025

ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области

Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:22:00+03:00

2025-05-14T02:22:00+03:00

2025-05-14T02:22:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по "Газели". Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу... Транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины