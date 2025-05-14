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ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области
Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:22:00+03:00
2025-05-14T02:22:00+03:00
2025-05-14T02:22:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар по "Газели" в селе Вознесеновка Белгородской области, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по "Газели". Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу... Транспортное средство получило повреждения", - говорится в сообщении Гладкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по "Газели" в Белгородской области
Гладков: при ударе дрона ВСУ по Газели в селе Вознесеновка ранен водитель