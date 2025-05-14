Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 14.05.2025 (обновлено: 12:23 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/vspyshka-2016840872.html
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 14.05.2025
На Солнце произошла мощная вспышка
Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:39:00+03:00
2025-05-14T12:23:00+03:00
мощные вспышки на солнце
наука
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.&quot;На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года&quot;, — сказал он.Накануне на Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка максимального класса Х. Новый взрыв произошел не в той же активной области, а на другом краю Солнца, уточнил ученый. По его словам, это может говорить о системном росте активности в масштабах звезды."От линии Солнце — Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть — ориентировочно в пятницу. Максимум излучения зарегистрирован примерно в 11:20 по Москве", — добавил руководитель лаборатории.
https://ria.ru/20250514/magnitnye_buri-2015124788.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мощные вспышки на солнце, наука, земля
Мощные вспышки на Солнце, Наука, Земля
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«

"На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года", — сказал он.

Накануне на Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка максимального класса Х. Новый взрыв произошел не в той же активной области, а на другом краю Солнца, уточнил ученый. По его словам, это может говорить о системном росте активности в масштабах звезды.
"От линии Солнце — Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть — ориентировочно в пятницу. Максимум излучения зарегистрирован примерно в 11:20 по Москве", — добавил руководитель лаборатории.

Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле. Их мощность оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Магнитные бури в мае - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на май 2025 года
11:42
 
Мощные вспышки на СолнцеНаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала