https://ria.ru/20250514/vspyshka-2016840872.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 14.05.2025

На Солнце произошла мощная вспышка

Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T11:39:00+03:00

2025-05-14T12:23:00+03:00

мощные вспышки на солнце

наука

земля

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную в этом году вспышку на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце прямо сейчас вторая вспышка X класса. Балл вспышки X2.7. Это самая крупная вспышка текущего года", — сказал он.Накануне на Солнце произошла первая за полтора месяца вспышка максимального класса Х. Новый взрыв произошел не в той же активной области, а на другом краю Солнца, уточнил ученый. По его словам, это может говорить о системном росте активности в масштабах звезды."От линии Солнце — Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы планету может задеть — ориентировочно в пятницу. Максимум излучения зарегистрирован примерно в 11:20 по Москве", — добавил руководитель лаборатории.

https://ria.ru/20250514/magnitnye_buri-2015124788.html

земля

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мощные вспышки на солнце, наука, земля